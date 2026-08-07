Un 7 d'agost com avui

Pau Riba i Joan Salvat-Papasseit són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

Reculls
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Autor
Pau Riba
Pau Riba

El 7 d'agost és l'efemèride de personalitats com Pau Riba i Joan Salvat-Papasseit:

«Que no et facis vella sense fer-te gran i que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis la urgència del moment. Que sentis que formes part de la tribu i respectis el teu cos, però vegis que només és una canoa. Que no et senti dir mai: "Sí, soc aquesta mandrosa acumulació d'errors" i que entenguis que estimar és estimar involuntàriament, imperfectament, inevitablement.» Pau Riba va néixer el 7 d'agost del 1948 a la Palma i va morir el 6 de març del 2022 a Tiana. Escoltem com interpretava, al costat de l'Orquestra Fireluche, Nina de miraguano, un text ple de desitjos escrit per David Sarsanedes:

Piano
Nina de miraguano
Catorze

Pau Riba signa aquesta cançó que molts hem cantat:

Pau Riba
Piano
Noia de porcellana
Catorze

"Estem en un final d'etapa en què se n'està anant a la merda un postulat que s'ha fet servir massa: “La democràcia és el millor dels sistemes possibles”. Alto. Per què? La democràcia és el poder de les majories? Malament rai! Les majories són el nivell més baix de la piràmide. Si has de parlar per convèncer 10.000 persones, bona part seran analfabets, els altres tontos". Ho deia Pau Riba a l'entrevista que li va fer Ada Castells:

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Biblioteca
Pau Riba: «Per què no reivindiquem la mandra, la ignorància, el no fotre re?»
Ada Castells

Escoltem la Cançó 7ª en colors interpretada, d'una banda, per Pau Riba i Mazoni, i d'altra, per Albert Pla:

Cançó 7ª en colors
Piano
Cançó 7ª en colors
Catorze

Joan Salvat-Papasseit va néixer a Barcelona el 16 de maig de 1894, on va morir el 7 d'agost de 1924. Us n'oferim el poema Mester d'amor, i la versió que en va cantar Josep Tero:

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Biblioteca
Mester d'amor
Catorze

Quan tenia set anys, a Joan Salvat-Papasseit se li va morir el pare, que treballava com a fogoner d'un vaixell. Arran d'això va passar part de la infantesa a l'anomenat Asilo Naval, i amb prou feines va anar a l'escola. El recordem llegint el poema Dona'm la mà, escoltant com el recitava Ovidi Montllor i com l'interpreten el músic Guiem Soldevila i Arianna Savall:

Dona'm la mà
Biblioteca
Dona'm la mà
Catorze

"Res no és mesquí ni cap hora és isarda, ni és fosca la ventura de la nit. I la rosada és clara que el sol surt i s'ullprèn i té delit del bany: que s'emmiralla el llit de tota cosa feta". Llegim aquest poema tant bonic de Joan Salvat-Papasseit:

flor
Biblioteca
Res no és mesquí
Catorze

L'actriu Sílvia Bel i la il·lustradora Marta Bellvehí reciten i pinten aquest poema de Joan Salvat-Papasseit:

Tot l'enyor de demà
Poesia dibuixada
Tot l'enyor de demà
Catorze

Joan Manuel Serrat va dedicar-li una cançó:

Joan Manuel Serrat
Piano
Cançó per a en Joan-Salvat Papasseit
Catorze

Joan Salvat-Papasseit va escriure un manifest el juliol del 1920. El llegim:

Contra els poetes amb minúscula
Biblioteca
Contra els poetes amb minúscula
Catorze

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Publicació: 07 d'agost de 2026 a les 08:00
Modificació: 07 d'agost de 2026 a les 10:56
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