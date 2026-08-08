El 8 d'agost és l'efemèride de personalitats com Pere Casaldàliga, Olivia Newton-John i Sixto Rodríguez:
"En aquest món no hi ha ningú inútil", deia Pere Casaldàliga, que va néixer el 16 de febrer de 1928 a Balsareny i va morir el 8 d'agost de 2020 a Sao Paulo (Brasil). El bisbe i poeta, vinculat a la teologia de l'alliberament, va viure com a missioner a Brasil. De conviccions fermes, va arribar a estar amenaçat de mort per la seva tasca en defensa dels drets dels indis xavante, per plantar cara al poder. En llegim 14 reflexions i n'escoltem una entrevista emesa al programa Paral·lels (TV3):
Olivia Newton-John va néixer el 26 de setembre de 1948 i va morir el 8 d'agost del 2022 als 73 anys víctima d'un càncer. La recordem veient una de les escenes més memorables de Grease, quan ella i John Travolta canten Summer Nights. I us n'oferim la versió que van cantar el 2010:
Escoltem el tema You're the One that I Want cantat per Olivia Newton-John i Travolta:
Sixto Rodriguez va néixer el 10 de juliol de 1942 a Detroit i va morir als 81 anys el 8 d'agost del 2023. Als anys 70 va compondre dos discos que van passar completament desapercebuts, va deixar de banda la música i va treballar en altres oficis, com la construcció. El que no sabia era que a Sud-àfrica aquelles cançons s'estaven convertint en un fenomen. Que fins i tot, entre aquella multitud de fans que el tenien a l'altura d'Elvis Presley o dels Beatles, s'havia estès el rumor que s'havia suïcidat en un concert. No va ser fins als 90 quan un d'aquests seguidors va descobrir que era viu. Va contactar-hi i la seva vida va fer un gir: