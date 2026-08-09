El 9 d'agost és l'efemèride de personalitats com Hermann Hesse, Carmen Balcells, Mahmud Darwix, Dmitri Dmítrievitx Xostakóvitx i Whitney Houston:
"Es dediquen molts esforços a estudiar el que separa els homes, els pobles i les èpoques. Tornem a fixar-nos també en el que uneix totes les persones!" Ho demanava l'escriptor i filòsof Hermann Hesse, que va néixer a Cawl (Alemanya) el 2 de juliol del 1877, i va morir a Montagnola (Suïssa), el 9 d'agost del 1962. Afirmacions com aquestes les recull el llibre Més lectures per a minuts (Angle Editorial), que és una ampliació de Lectures per a minuts:
"Els escriptors han fet molt per a mi, perquè m’han donat l’oportunitat única i irrepetible d’administrar un patrimoni excepcional", reconeixia l'agent literària Carmen Balcells, que va néixer a Santa Fe de Segarra el 9 d'agost del 1930 i va morir a Barcelona el 20 de setembre del 2015. Va ser representant de grans escriptors del segle XX i artífex de la professionalització del món editorial en llengua espanyola:
Mahmud Darwix va néixer a Al-Birwa el 13 de març del 1941 i va morir a Houston el 9 d'agost del 2008. Va ser un dels poetes palestins més importants de les darreres dècades, mai no va deixar d’escriure i de militar per la pau entre palestins i israelians, sempre que les condicions d’aquest pacte fossin dignes i justes. A La Palestina com a metàfora, un recull d’entrevistes traduïdes de l’àrab per Jaume Ferrer i de l’hebreu per Eulàlia Sariola, Darwix reflexiona sobre les condicions d’estranger i de refugiat, sobre les ocupacions, sobre les guerres que han determinat les condicions materials i existencials de diferents generacions, sobre la noció d’enemic, sobre la memòria dels pobles, sobre la capacitat que té l’alteritat de configurar un món i sobre la càrrega ètica i la potència política de la poesia. Ara que el govern d’Israel devasta la Franja de Gaza, recordar i rellegir l’ideari estètic de Darwix potser és una bona manera de pensar quina és la relació de l’art amb el conflicte, amb la desigualtat, amb la injustícia i amb el fràgil equilibri entre la vida i la mort:
Dmitri Dmítrievitx Xostakóvitx va néixer a Sant Petersburg el 25 de setembre del 1906 i va morir el 9 d'agost del 1975 a Moscou. El director italià Riccardo Chailly (Milà, 20 de febrer del 1953) en dirigeix el Vals núm. 2 de la Suite per a orquestra de jazz núm. 2 amb la Berliner Philharmoniker:
Whitney Houston va néixer el 9 d'agost de 1963 a Nova Jersey i va morir l'11 de febrer de 2012 als Estats Units. La recordem escoltant I Wanna Dance with Somebody: