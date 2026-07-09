El 9 de juliol és l'efemèride de personalitats com Josep Vallverdú, Mercedes Sosa, Vinícius de Moraes, Salvador Iborra i Jan van Eyck. I a més a més, va ser el dia en què Sau va fer el seu famós concert a la plaça de braus de la Monumental.
"Jo no tinc desgana per res. I l'amor és possible als 50 anys, als 89 i als 100. Aquí a Balaguer hi ha una residència on persones de 90 anys s'han casat: si algú no està malalt i es pot valdre, ¿per què no? O encara que no es pogués valdre, també: l'amor és espiritual." L'escriptor Josep Vallverdú va néixer a Lleida el 9 de juliol del 1923. L'entrevista que li va fer Gemma Ventura:
El 9 de juliol del 1992, a la plaça de braus de la Monumental es va celebrar l'actuació més important de Sau. El concert va quedar enregistrat al disc Concert de mitjanit. En aquell mateix escenari van pujar des de Robbie Robertson, exguitarrista de The Band, fins a Phil Manzanera, exguitarrista de Roxy Music. Tornem a aquella nit veient com, caiguda del cel, Luz Casal canta al costat de Carles Sabater i Pep Sala Boig per tu. També us n'oferim el concert sencer:
Mercedes Sosa va néixer el 9 de juliol del 1935 a San Miguel de Tucumán (Argentina) i va morir a Argentina el 4 d'octubre del 2009. La recordem escoltant com cantava aquest himne al costat de León Gieco:
Vinícius de Moraes va néixer a Rio de Janeiro el 19 d'octubre de 1913, i hi va morir el 9 de juliol de 1980. Va ser poeta, escriptor, cantautor, compositor i és considerat com un dels pares de la bossa nova. Al llarg de la seva carrera va col·laborar amb altres figures d'aquest estil musical com Maria Creuza, Toquinho i Maria Bethania. El recordem amb una de les seves cançons més conegudes, Garota de Ipanema, escrita a quatre mans amb Tom Jobim:
Vinícius de Moraes canta, acompanyat per Toquinho, una cançó que va escriure a quatre mans amb Baden Powell que pren el nom del berimbau, l'instrument que fa l'acompanyament musical a la capoeira:
El poeta Salvador Iborra va néixer a València el 9 de juliol del 1978 i va ser assassinat a Barcelona el 29 de setembre del 2011. El van apunyalar davant del seu pis arran d'una discussió pel robatori d'una bicicleta:
Jan van Eyck va néixer cap al 1390 a Maaseik i va morir el 9 de juliol de 1441 a Bruges. Va ser un dels principals pintors flamencs del gòtic tardà, reconegut pels seus retrats i les seves obres de temàtica religiosa. El recordem fent un recorregut per 14 retrats que va fer: