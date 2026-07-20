La cantant i flautista Dolors Palau ha mort el 19 de juliol del 2026 als 72 anys a causa d'una malaltia. Amb Jaume Sisa va enregistrar discos com el Qualsevol nit pot sortir el sol (Edigsa/Zeleste, 1975), Galeta galàctica (Edigsa/Zeleste, 1976), Roda la música (PDI, 1983), Visca la llibertat (Drac/Virgin, 2000), Al Zeleste 1975 (Enderrock Discos, 2005) o Malalts del cel (Satélite K, 2016). Us oferim un vídeo gravat a la primera edició del Canet Rock (1975) en què, després que les autoritats haguessin prohibit a Sisa que pugés a l’escenari, tots dos canten El setè cel:
Dolors Palau va fer de corista de temes tan emblemàtics com aquest: