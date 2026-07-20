Adeu a Dolors Palau

Escoltem com la cantant i flautista entonava ‘El setè cel’ i ‘Qualsevol nit pot sortir el sol’

Reculls
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Dolors Palau i Jaume Sisa al Canet Rock del 1975
Dolors Palau i Jaume Sisa al Canet Rock del 1975

La cantant i flautista Dolors Palau ha mort el 19 de juliol del 2026 als 72 anys a causa d'una malaltia. Amb Jaume Sisa va enregistrar discos com el Qualsevol nit pot sortir el sol (Edigsa/Zeleste, 1975), Galeta galàctica (Edigsa/Zeleste, 1976), Roda la música (PDI, 1983), Visca la llibertat (Drac/Virgin, 2000), Al Zeleste 1975 (Enderrock Discos, 2005) o Malalts del cel (Satélite K, 2016). Us oferim un vídeo gravat a la primera edició del Canet Rock (1975) en què, després que les autoritats haguessin prohibit a Sisa que pugés a l’escenari, tots dos canten El setè cel:

Jaume Sisa
Piano
El setè cel
Catorze

Dolors Palau va fer de corista de temes tan emblemàtics com aquest:

Qualsevol nit pot sortir el sol
Piano
Qualsevol nit pot sortir el sol
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Data de publicació: 20 de juliol de 2026
Última modificació: 20 de juliol de 2026
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