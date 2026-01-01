Acaba l'any i és moment de fer net, d'obrir noves finestres. A Catorze us hem preparat un recull de poemes, articles, cançons i animacions per girar full al calendari:
1. Primer d'any, un poema de Joan Vinyoli:
"He pensat que faríem / alguna cosa junts: / inventarem un núvol / de foc? Desviarem un riu? / Abaixarem muntanyes? Aturarem el mar?":
2. Pau Riba i l'Orquestra Fireluche ens dediquen l'inventari de desitjos (escrits per David Sarsanedas): «Que si t'enamores d'algú, t'entrebanquis contínuament amb el seu nom, que et digui: "T'estimo, però no ho sé escriure", i que quan us veieu, els vostres ulls, els teus i els seus, siguin com quatre ocells que se us emportin en volades.»
3. Anem al famós concert d'any nou de Viena per picar de mans amb La marxa Radetzky. L’Orquestra Filharmònica de Viena, dirigida per Gustavo Dudamel, interpreta una de les peces més conegudes de Johann Strauss (pare):
4. "Avui, primer de gener, / em prometo l’any ben teu. / Com te’l promets tu, amor?", Gabriel Ferrater va dedicar aquest poema a Helena Valentí:
5. Eva Piquer en aquest article demanava un any normal: "Al nou any li demanaria que tingués tres-cents seixanta cinc dies, l'un darrere l'altre. Que cada dia tingués vint-i-quatre hores i que cada hora durés seixanta minuts. Els dies que duren segles es fan massa llargs i les hores que s'apaguen en un segon em fan massa por."
6. Un text que Gemma Ventura va escriure fa uns anys: "Que tinguis prou força per travessar la por. Que et tinguis respecte a tu mateixa. Que no oblidis què és sagrat. Que si has de creure't algú, facis més cas al que et diuen els seus ulls que a les seves paraules."
7. El Cap d'Any, de Llucia Ramis: "La fi d’un any és un bon moment per replantejar-te el passat i fer propòsits per al futur. La mort de l’abuelo, un canvi de ciutat (feia poc més d’un curs que vivia a Barcelona), veure la família d’una altra manera i un cor trencat, tot plegat em descol·locava i em servia de justificant. Però bé, aquells quaderns els vaig escriure precisament per justificar-me. Fins a quin punt no són tots els textos com aquelles notes del metge per excusar que no haguem anat a classe?"
8. Els bons desitjos de Sònia Moll: "Que algun dia trobis el teu lloc al món, o que et llevis als matins sense fils de malsons arrapats a les pestanyes."
9. I els d'Isabel-Clara Simó: "Aquest any no et sentis culpable: al capdavall les teves culpes són molt poques. Aquest any no et sentis virtuós: al capdavall les teves virtuts tampoc no són tantes."
10. "Aquest any nou desitjo que els meus pares treballin menys i descansin més perquè tot el dia estan treballant i no poden estar més temps amb nosaltres. Que la meva germana em parli més seguit perquè últimament ja no em parla." Els alumnes de P4 fins a 6è de primària d'una escola de Barcelona expliquen els seus desitjos:
11. "Sempre tingues al cor la idea d’Ítaca. / Has d’arribar-hi, és el teu destí. / Però no forcis gens la travessia. / És preferible que duri molts anys". L'actor Lluís Soler ens convida a anar sempre més lluny de la mà de Konstandinos Petru Kavafis.
12. Una animació multipremiada per deixar estar les neures del passat i fer net:
13. "I tindràs nova agenda, i potser faràs balanç. I et proposaràs per l'any que arriba ser millor que abans." La cançó És un desig va ser creada per Josep Thió, i va ser interpretada per ell mateix, per Gerard Quintana, Mazoni, Shuarma, Joan Masdéu, Beth, Natxo Tarrés, Xavi Ciurans, Jofre Bardagí i Miquel Abras:
14. I acabem amb un dels dibuixos del nostre il·lustrador de capçalera, l'Ignasi Blanch.
Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural. Els tenim categoritzats per seccions i ben a l'arxiu, i de tant en tant, en recuperem una selecció de 14.