Bons desitjos

Un recull de 14 poemes, articles, cançons i animacions per rebre els dies que vindran

Acaba l'any i és moment de fer net, d'obrir noves finestres. A Catorze us hem preparat un recull de poemes, articles, cançons i animacions per girar full al calendari:

1. Primer d'any, un poema de Joan Vinyoli:

"He pensat que faríem / alguna cosa junts: / inventarem un núvol / de foc? Desviarem un riu? / Abaixarem muntanyes? Aturarem el mar?":

Joan Vinyoli
Biblioteca
Primer d'any
2. Pau Riba i l'Orquestra Fireluche ens dediquen l'inventari de desitjos (escrits per David Sarsanedas): «Que si t'enamores d'algú, t'entrebanquis contínuament amb el seu nom, que et digui: "T'estimo, però no ho sé escriure", i que quan us veieu, els vostres ulls, els teus i els seus, siguin com quatre ocells que se us emportin en volades.»

Piano
Nina de miraguano
3. Anem al famós concert d'any nou de Viena per picar de mans amb La marxa Radetzky. L’Orquestra Filharmònica de Viena, dirigida per Gustavo Dudamel, interpreta una de les peces més conegudes de Johann Strauss (pare):

La marxa Radetzky de Johann Strauss
Piano
La marxa Radetzky de Johann Strauss
4. "Avui, primer de gener, / em prometo l’any ben teu. / Com te’l promets tu, amor?", Gabriel Ferrater va dedicar aquest poema a Helena Valentí:

Gabriel Ferrater
Biblioteca
Any
5. Eva Piquer en aquest article demanava un any normal: "Al nou any li demanaria que tingués tres-cents seixanta cinc dies, l'un darrere l'altre. Que cada dia tingués vint-i-quatre hores i que cada hora durés seixanta minuts. Els dies que duren segles es fan massa llargs i les hores que s'apaguen en un segon em fan massa por."

1200_14832147338845415804_d066cb9ccc_o
Coses així
Vull un any normal
Eva Piquer

6. Un text que Gemma Ventura va escriure fa uns anys: "Que tinguis prou força per travessar la por. Que et tinguis respecte a tu mateixa. Que no oblidis què és sagrat. Que si has de creure't algú, facis més cas al que et diuen els seus ulls que a les seves paraules."

cami (2)
Postals
Que creguis en el rampell mig boig
Gemma Ventura Farré

7. El Cap d'Any, de Llucia Ramis: "La fi d’un any és un bon moment per replantejar-te el passat i fer propòsits per al futur. La mort de l’abuelo, un canvi de ciutat (feia poc més d’un curs que vivia a Barcelona), veure la família d’una altra manera i un cor trencat, tot plegat em descol·locava i em servia de justificant. Però bé, aquells quaderns els vaig escriure precisament per justificar-me. Fins a quin punt no són tots els textos com aquelles notes del metge per excusar que no haguem anat a classe?"

990_14196881538520976354_18859f01fc_k
Estava escrit
El Cap d'Any
Llucia Ramis

8. Els bons desitjos de Sònia Moll: "Que algun dia trobis el teu lloc al món, o que et llevis als matins sense fils de malsons arrapats a les pestanyes."

"Bons desitjos"
La vida té vida pròpia
Bons desitjos
Sònia Moll Gamboa

9. I els d'Isabel-Clara Simó: "Aquest any no et sentis culpable: al capdavall les teves culpes són molt poques. Aquest any no et sentis virtuós: al capdavall les teves virtuts tampoc no són tantes."

Els bons desitjos d'Isabel-Clara Simó
Tast editorial
Els bons desitjos d'Isabel-Clara Simó
10. "Aquest any nou desitjo que els meus pares treballin menys i descansin més perquè tot el dia estan treballant i no poden estar més temps amb nosaltres. Que la meva germana em parli més seguit perquè últimament ja no em parla." Els alumnes de P4 fins a 6è de primària d'una escola de Barcelona expliquen els seus desitjos:

1200_1514918328Captura_de_pantalla_2018-01-02_a_las_19.37.34
Estudi
Aquest any nou desitjo...
11. "Sempre tingues al cor la idea d’Ítaca. / Has d’arribar-hi, és el teu destí. / Però no forcis gens la travessia. / És preferible que duri molts anys". L'actor Lluís Soler ens convida a anar sempre més lluny de la mà de Konstandinos Petru Kavafis.

soler
Biblioteca
L'Ítaca de Lluís Soler
12. Una animació multipremiada per deixar estar les neures del passat i fer net:

The Last Knit
Butaca
Saber dir prou
13. "I tindràs nova agenda, i potser faràs balanç. I et proposaràs per l'any que arriba ser millor que abans." La cançó És un desig va ser creada per Josep Thió, i va ser interpretada per ell mateix, per Gerard Quintana, Mazoni, Shuarma, Joan Masdéu, Beth, Natxo Tarrés, Xavi Ciurans, Jofre Bardagí i Miquel Abras:

És un desig
Piano
És un desig
14. I acabem amb un dels dibuixos del nostre il·lustrador de capçalera, l'Ignasi Blanch.

IMG_20221231_174453
Gent del Catorze
Comencem l'any amb bona sintonia
Ignasi Blanch

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural. Els tenim categoritzats per seccions i ben a l'arxiu, i de tant en tant, en recuperem una selecció de 14.

Data de publicació: 01 de gener de 2026
Última modificació: 01 de gener de 2026
