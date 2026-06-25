Un 25 de juny com avui

Ana María Matute, Antoni Gaudí, Jacques Costeau, Michel Foucault o Georges Orwell són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Ana María Matute
Ana María Matute

El 25 de juny van néixer i morir personalitats com aquestes:

La novel·lista Ana María Matute, autora de Nada, va morir el 25 de juny del 2014. En aquesta conversa amb Llucia Rami deia que: «Escriure és una cacera d'un mateix»:

Ana María Matute: «L'amor és una equivocació meravellosa»
Converses
Ana María Matute: «L'amor és una equivocació meravellosa»
Llucia Ramis

Antoni Gaudí va néixer el 25 de juny de 1852 a Reus. Si voleu saber què pensava de Catalunya i el català, aquí teniu l'única entrevista que li van fer:

Antoni Gaudí
Passadís
Gaudí: «Parlar català és un obligat homenatge al nostre origen»
Catorze

"L'home, de tots els animals, és possiblement l'únic que es considera a ell mateix com un ser exquisit", l'oceanògraf Jacques Cousteau va néixer l'11 de juny de 1910 a Sent Andriu de Cupçac. Aquí en teniu 14 pensaments:

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14 pensaments
Cousteau: fent l'amor amb el mar
Catorze

"No crec que sigui necessari saber exactament qui soc. El principal interès a la vida i a la feina és convertir-te en algú diferent de qui eres al principi," deia el filòsof Michel Foucault, que va 25 de juny del 1984 a París:

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14 pensaments
Foucault i el diagnòstic de l'avui
Catorze

"La Guerra Civil Espanyola ha produït probablement una collita de mentides més gran que qualsevol altre esdeveniment des de la Gran Guerra, però honestament dubto que, malgrat tota l'hecatombe de monges violades i crucificades davant dels ulls dels reporters del Daily Mail, hagin estat els diaris profeixistes els que hagin fet més mal." George Orwell va néixer a Mothiari (l'Índia) el 25 de juny del 1903. Us oferim un dels fragments de Spilling the Spanish Beans (Vomitant la veritat sobre Espanya), una sèrie d'articles seus publicats al New English Weekly el 29 de juliol i el 2 de setembre del 1937:

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Biblioteca
George Orwell i la veritat sobre Espanya
Catorze

I acabem el recull amb música. El compositor barroc Georg Philipp Telemann va va morir a Hamburg el 25 de juny de 1767. Le Concert des Nations, sota la direcció de Jordi Savall interpreta la Suite en Re major per a viola de gamba i cordes:

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Piano
La suite de Telemann
Catorze

Killing Me Softly with His Song va ser escrita el 1971 per Charles Fox i Norman Gimbel. Està inspirada en el poema Killing Me Softly with His Blues, que Lori Lieberman va escriure després d'escoltar com DonMcLean interpretava Empty Chairs. Us oferim aquest clàssic cantat per un joveníssim Michael Jackson (que va morir el 25 de juny del 2009 a Los Angeles), acompanyat dels seus germans:

michael jackson
Piano
Killing Me Softly With His Song
Catorze

El cantant anglès George Michael va néixer el 25 de juny del 1963 a Londres i va morir el 25 de desembre del 2016 a Goring-on-Thames (Regne Unit). El títol d'aquesta cançó, llançada pel duo Wham! el desembre del 1984, sembla una ironia del desí:

Last Christmas
Piano
Last Christmas
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

Data de publicació: 25 de juny de 2026
Última modificació: 25 de juny de 2026
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