Ana María Matute: «L'amor és una equivocació meravellosa»

El 25 de juny van néixer i morir personalitats com aquestes:
La novel·lista Ana María Matute, autora de Nada, va morir el 25 de juny del 2014. En aquesta conversa amb Llucia Rami deia que: «Escriure és una cacera d'un mateix»:
Antoni Gaudí va néixer el 25 de juny de 1852 a Reus. Si voleu saber què pensava de Catalunya i el català, aquí teniu l'única entrevista que li van fer:
"L'home, de tots els animals, és possiblement l'únic que es considera a ell mateix com un ser exquisit", l'oceanògraf Jacques Cousteau va néixer l'11 de juny de 1910 a Sent Andriu de Cupçac. Aquí en teniu 14 pensaments:
"No crec que sigui necessari saber exactament qui soc. El principal interès a la vida i a la feina és convertir-te en algú diferent de qui eres al principi," deia el filòsof Michel Foucault, que va 25 de juny del 1984 a París:
"La Guerra Civil Espanyola ha produït probablement una collita de mentides més gran que qualsevol altre esdeveniment des de la Gran Guerra, però honestament dubto que, malgrat tota l'hecatombe de monges violades i crucificades davant dels ulls dels reporters del Daily Mail, hagin estat els diaris profeixistes els que hagin fet més mal." George Orwell va néixer a Mothiari (l'Índia) el 25 de juny del 1903. Us oferim un dels fragments de Spilling the Spanish Beans (Vomitant la veritat sobre Espanya), una sèrie d'articles seus publicats al New English Weekly el 29 de juliol i el 2 de setembre del 1937:
I acabem el recull amb música. El compositor barroc Georg Philipp Telemann va va morir a Hamburg el 25 de juny de 1767. Le Concert des Nations, sota la direcció de Jordi Savall interpreta la Suite en Re major per a viola de gamba i cordes:
Killing Me Softly with His Song va ser escrita el 1971 per Charles Fox i Norman Gimbel. Està inspirada en el poema Killing Me Softly with His Blues, que Lori Lieberman va escriure després d'escoltar com DonMcLean interpretava Empty Chairs. Us oferim aquest clàssic cantat per un joveníssim Michael Jackson (que va morir el 25 de juny del 2009 a Los Angeles), acompanyat dels seus germans:
El cantant anglès George Michael va néixer el 25 de juny del 1963 a Londres i va morir el 25 de desembre del 2016 a Goring-on-Thames (Regne Unit). El títol d'aquesta cançó, llançada pel duo Wham! el desembre del 1984, sembla una ironia del desí: