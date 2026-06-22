Per Sant Joan

Us oferim un recull de cançons, poemes, textos i il·lustracions per rebre la nit més màgica de l'any

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Jaume Sisa
Jaume Sisa

Torna la nit més màgica de l'any i us convidem a rebre-la amb veus com la de Jaume Sisa o Joan Manuel Serrat, amb textos de Sònia Moll, Montserrat Roig, Marta Pessarrodona, Roc Casagran o Jorge Luis Borges, i amb il·lustracions d'Ignasi Blanch i Cristina Losantos:

"Si arribés l'amor que dolç que seria", canta Jaume Sisa:

Jaume Sisa
Piano
La nit de Sant Joan
Catorze

Joan Manuel Serrat recorda el Sant Joan de quan era petit en aquesta cançó. "Llavors un tros de fusta era un tresor / i amb una taula vella ja érem rics. / Pels carrers i les places / anàvem de casa en casa / per fer-ho cremar tot aquella nit de Sant Joan."

Per Sant Joan
Piano
Per Sant Joan
Catorze

"Ara tornen les revetlles. L’Orquestra Plateria posarà dins del nostre estómac el buit especial de la nostàlgia." Per Montserrat Roig:

La revetlla
25 anys sense Montserrat Roig
La revetlla
Catorze

"Porto el foc de la foguera de Sant Joan / que crema la pena! Crema la pena!" La revetlla de Txarango sona així:

Txarango
Piano
La foguera
Catorze

"Nit per no viure-la: / dolor adeu, adeu amor. / Ho havíem cremat ja tot." Un poema de Marta Pessarrodona: 

Foto: Олег Мороз
Biblioteca
Nit trista de Sant Joan
Catorze

"La nit de Sant Joan és nit d'alegria, doneu-me xampany, doneu-me xampany!". Per si voleu ballar amb els Strombers:

La nit de Sant Joan - Strombers
Piano
La nit de Sant Joan
Catorze

«Per Sant Joan cremo els "m'hauria agradat", els "hauria volgut", els "hauria d'haver pogut». Un text de Sònia Moll:

Foto: Hanny Naibaho
La vida té vida pròpia
Com si avui fos Sant Joan
Sònia Moll Gamboa

Un conte de Roc Casagran:

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Veïns
La Flama i el Canigó
Roc Casagran

"Toda la santa noche la soledad rezando / su rosario de estrellas desparramadas", escrivia Jorge Luis Borges:

Jorge Luis Borges
Biblioteca
La noche de San Juan
Catorze

Un dibuix íntim i festiu d'Ignasi Blanch:

Ignasi Blanch
Gent del Catorze
Sant Joan al teu costat
Ignasi Blanch

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

Data de publicació: 22 de juny de 2026
Última modificació: 22 de juny de 2026
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