El truc per aprendre't els carrers de l'Eixample

Les beques Propulsió, ofertes pel Departament de Política Lingüística, impulsen els influencers que fan contingut en català, occità o aranès oferint-los un ajut de 10.000 euros. Pol Casellas gaudeix d’aquesta empenta i la focalitza en el projecte "Barcelona des de dins. Del passat al quotidià d'avui", en què explica curiositats com aquest truc per recordar l'ordre dels carrers de l'Eixample.
1. Com definiries el teu canal? Què s’hi pot trobar?
Hi explico històries de Barcelona, curiositats, fets històrics sobre l’arquitectura i l’urbanisme de la meva ciutat.
2. Quan el vas crear?
Fa relativament poc, vaig començar el febrer del 2024.
3. Què et va empènyer a crear-lo?
Soc una persona molt inquieta i sempre m’agrada tenir alguna cosa entre mans. Portava un temps molt tranquil i vaig voler emprendre un projecte personal. D’un petit pensament vaig anar fent créixer la idea, amigues em van ajudar a gravar el primer vídeo i aquí estem.
4. El vius com un hobby o l’has convertit en una feina?
Per a mi la gràcia és no convertir-ho en feina, crec que si ho fes per obligació el resultat no seria el mateix. Ho visc com un hobby que faig en el meu temps lliure i ho compagino amb la meva feina.
5. Quantes hores al dia hi dediques?
No he fet mai el número fi i cada vídeo és un món. En el meu cas no és una dedicació diària en el sentit d’estar gravant o davant l’ordinador editant, però sí que mentalment sempre hi tens un ull posat; mai saps d’on podràs treure idees i històries.
6. A què has hagut de renunciar per apostar per aquest estil de vida?
No crec que hagi renunciat a res. Està clar que la feina darrere de cada vídeo està bastant invisibilitzada, i per exemple els diumenges a la tarda els dedico habitualment a preparar contingut. Això segurament a algú li podria semblar que és renunciar a temps lliure, però per a mi cada vídeo és descobrir coses noves i em suma.
7. Què t’agradaria aconseguir?
M’agradaria seguir fent créixer això i portar-ho a altres formats. També penso sovint en llocs d’on m’agradaria gravar vídeos però que són de difícil accés, que espero que algun dia pugui fer!
8. Per què el fas en català?
Estava fart de veure canals on s’explicaven històries de Barcelona en altres idiomes i que sovint, a més, s’explicaven malament. Si el català és la llengua d’aquí, necessitem tenir història de la nostra ciutat en català.
9. Quina és la part bona i la dolenta de ser influencer?
La part bona és la visibilitat que tens. En el meu cas m’ha obert portes —literalment, portes d’edificis o llocs— que, si jo no fos on soc ara, no se m’hauria permès veure. La dolenta, per a mi, és cert esclavatge que tens cap a l’algoritme. Has de ser bastant constant i has de saber gestionar l’èxit o no del material que penges.
10. Quines pors tens? Quines has vençut?
Estic molt sorprès de la poca por que vaig tenir a gravar vídeos i penjar-me a xarxes. Al principi hi ha la típica cosa que es fa estrany escoltar-te o veure’t mentre edites, però crec que en el meu cas, com que el focus està en el que explico i no en mi, m’he sentit en certa manera protegit.
11. Quin és el paper que ocupen els influencers en el panorama català?
Crec que ara mateix hi ha un boom, del qual suposo que en formo part. Estan sortint molts perfils nous, amb moltes temàtiques, i això està ajudant que la gent que es llança a fer contingut tingui referents en català. La prova és que des de l’administració i la política el català a les xarxes s’està posant al centre del debat. Si no fos un tema que interessés i al qual se li veiés futur, no estaria tan present com últimament ho està.
12. Un vídeo teu que trobis representatiu o decisiu.
És curiós perquè, si he de dir un vídeo decisiu, a Instagram en va ser un i a TikTok un altre —es comporten molt diferent els vídeos a cada plataforma. Però si m’he de quedar amb un, diria el del tren del carrer Aragó. Crec que resumeix molt bé de què va el meu canal: com coses que vivim en el dia a dia tenen una història darrere que sorprèn. En aquest cas, el carrer Aragó és més ample que altres de l’Eixample perquè hi circula el tren per sota. En el seu moment hi passava descobert i senzillament es va cobrir, però segueix circulant amb el mateix recorregut per sota. Va despertar molta curiositat.
13. Digues tres influencers que recomanaries i el motiu.
Seguint amb la temàtica històrica i de Barcelona, @recapturant fa una feina excel·lent fent recaptures de fotografies històriques que permeten copsar el progrés de la ciutat. A la Judith, amb el seu projecte de @ni_mona_ni_lisa, que fa vídeos parlant d’art des d’una perspectiva feminista. I a @medievalismes, que el vaig descobrir fa poc i mostra patrimoni de Catalunya.
14. On et veus d'aquí deu anys?
Arribar aquí va ser tota una sorpresa. Vaig tenir la sort que els primers vídeos van funcionar molt bé i em van portar on soc ara. Crec que la gràcia són aquestes sorpreses que no t’esperes, així que d’aquí deu anys espero que n’hi hagin vingut moltes més i que arribin projectes interessants.