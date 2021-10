Un present amb arrel

La Fira Mediterrània de Manresa celebra la seva 24a edició del 14 al 17 d’octubre. Hi recupera part de l’activitat que no es va poder fer durant la darrera edició a causa de la pandèmia i arriba a les 67 propostes artístiques, de les quals 43 tenen caràcter d’estrena, entre música, dansa, audiovisual i teatre, sempre, és clar, partint del patrimoni i l’herència cultural, passant per la tasca de l’associacionisme que el connecta amb la societat, fins a arribar al sector professional. La Fira Mediterrània d’enguany torna a centrar el seu programa en tres grans eixos: joves (amb artistes emergents que parteixen de l’arrel com a matèria prima i que enguany tindran un protagonisme destacat), mirades (d’artistes del món contemporani que incorporen la mirada a l’arrel en les seves creacions) i present (centrat enguany en el binomi educació i cultura). Us en presentem 14 propostes.

1. Sopa de pedres, d’Engruna Teatre.

Dijous, 14 octubre, a les 9:30 i les 11 h, Els Carlins.

Aquest espectacle de titelles, Premi Xarxa Alcover de la Mostra d’Igualada 2021, utilitza la història de l’Alma, una nena que fugint del seu país arriba a un poble on ningú vol compartir res, per parlar de les persones estrangeres i refugiades que són percebudes com una amenaça per la societat d’acollida, i de la força de la cooperació i del treball en equip.

2. Niño reptil ángel, de Sandra Monfort.

Dijous, 14 octubre, a les 18:30 h, Sala Plana de l’Om.

Sandra Monfort, una de les tres integrants de Marala, presenta el seu treball en solitari, un recull de composicions pròpies i un arranjament de cançó tradicional amb lletres en castellà i en valencià. Les seves composicions, amb to femení i poètic, tenen colors propis de la música clàssica, flamenc, música d’arrel i pop. Tant sonen a tradicional com a avantguarda, a electrònica com a arrel.

3. SunBengSitting, de Simon Mayer.

Dijous, 14 i divendres 15 d’octubre, a les 19:30 h, Sala petita del Teatre Kursaal.

Simon Mayer, performer, ballarí, coreògraf i músic, és un dels noms destacats de l’escena austríaca i caracteritza el seu treball per l’experimentació amb el cant, la música i el ball tradicional. A la Fira veurem SunBengSitting, una peça que recorre al iòdel -modalitat de cant alpí-, a la dansa popular i a la dansa contemporània, un viatge al passat i una cerca lúdica i humorística de la identitat.

4. Trencadís, amb l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya.

Dijous 14 octubre, a les 21 h, Sala gran del Teatre Kursaal.

L’OMAC és una formació orquestral integrada per trenta-un músics joves, amb una tímbrica atractiva i sorprenent, nascuda amb esperit d’innovació i experimentació i amb la voluntat de fer arribar a nous públics creacions originals de qualitat de l’àmbit de la música d’arrel dels Països Catalans. A Manresa s’estrena amb un concert de nova creació signat pel jove compositor olotí Daniel López a partir de poesia postcontemporània en llengua catalana.

5. Festisme, de La Troupe.

Dijous 14 octubre, a mitjanit, Taverna de la Fira (Jardí del Casino).

La Troupe és una banda de sis músics nascuda amb el neguit de fer ballar tothom. El sextet es va fundar el 2020 amb la sonoritat característica del mestissatge dels anys noranta, fusionada amb la música folk de les tradicions, la terra i el ball. Melodies ballables, varietat d’estils i lletres quotidianes i fresques són alguns dels seus trets característics.

6. No sé com gloses!

Divendres, 15 d’octubre, a les 9:30 i les 11:30 h, Els Carlins.

Aquesta proposta familiar ha estat creada per gaudir de l’enginy de la glosa, la màgia del teatre i la bellesa de la música tradicional. Es tracta d’un espectacle teatral emocionant confegit per mostrar la riquesa de la cançó improvisada en una proposta vibrant que reuneix glosa de Mallorca i de Menorca, amb cant d’estil valencià, nyacres empordaneses i garrotins de Lleida.



7. Bat Edo Iru, d’Amorante.

Divendres 15 d’octubre, a les 13 h, Sala Plana de l’Om. Auditori.

L’etnomusicòleg multiinstrumentista guipuscoà Iban Urizar s’alinea amb un refrescant grup d’artistes que es despullen de prejudicis per treure de l’armari la tradició musical, des de Niño de Elche fins Los Hermanos Cubero, passant per Lorena Álvarez o Pablo und Destruktion. La barreja de gèneres que proposa descol·loca l’oient però el situa en territoris coneguts.

8. Fiat Lux, de Tarta Relena.

Divendres 15 d’octubre, a les 21 h, Sala gran del Teatre Kursaal.

Tarta Relena explora a cappella les sonoritats de la música vocal, buscant la complexitat en la senzillesa i la màxima expressió amb el mínim d’elements. El seu repertori inclou músiques de tradició oral i cançons d’autor de la Mediterrània. Al nou disc segueixen l’evolució de treballs anteriors, amb més presència electrònica i temes en català, grec, castellà, llatí, judeocristià, occità i georgià.

9. Jaja Salu2, d’El Pony Pisador.

Divendres 15 octubre, a les 23:30 h, Taverna de la Fira (Jardí del Casino).

Aquest grup de cinc joves de Barcelona que mescla música folk i tradicional d’arreu del món en un equilibri perfecte entre sentit de l’humor i virtuosisme, presenta nou disc. El seu aire despreocupat té un directe contagiós i desperta bon humor i ganes de participar. Als seus concerts es pot gaudir de melodies folk, harmonies vocals i jocs amb el públic.

10. Tradere SP, de Laia Santanach.

Dissabte 16 octubre, a les 12:15 i les 19 h, L’Anònima. Pati.

Seguint el fil d’Aer, Laia Santanach continua centrant el seu treball de creació contemporània en l’arrel i el concepte de la tradició. A Tradere, proposta de dansa contemporània i música electrònica en viu, reflexiona sobre les tradicions occidentals que impliquen l’exposició del cos, posant-lo en perill, per tradició i creença, creant comunitat i pertinença a un col·lectiu.

11. Més lloc per a la fosca, amb Elvira Prado-Fabregat, Carles Viarnès, Míriam Encinas-Lafitte i Laia Fortià.

Dissabte 16 d’octubre, a les 18:30 h i diumenge 17 octubre, a les 11:30 h, Capella del Rapte.

L’artista i investigadora en performance studies Elvira Prado-Fabregat estudia la relació entre la tradició oral i l’univers mític que va construir Víctor Català. Es tracta d’una recerca a quatre mans amb el pianista i compositor Carles Viarnès en forma de musical postdramàtic, experimental, literari i d’arrel, que parteix de Solitud i n’hereta l’esperit transgressor.

12. Relat de la Mediterrània, de Pep Camps i DJ Mussol.

Dissabte 16 octubre, a 21 h, L’Anònima. Pati.

Audiovisual realitzat en directe per l’artista plàstic Pep Camps i el punxadiscos DJ Mussol. Les imatges es projecten de forma improvisada sobre una façana i estan en constant renovació, al compàs de les músiques d’arrel vinculades a la mediterrània. La proposta es completa amb els poemes sobre el Mare Nostrum recitats per l’actor Francesc Orella.



13. Safareig, anàlisi semàntica de l’amor, de Com un llum.

Diumenge 17 d’octubre, a les 11 h, Conservatori Municipal de Música.

Aquest espectacle posa en relació dues societats ambientades en dues temporalitats fictícies per reflexionar sobre la construcció cultural de l’amor a través del llenguatge. Marià Llop, autor d’aquesta obra que barreja veus a cappella, cançons tradicionals, dansa i filosofia als safareigs, ha dut a terme un treball impecable i d’una delicadesa i profunditat excepcionals.

14. Todas las noches, de Sara Cano i Vanesa Aibar.

Diumenge 17 d’octubre, a les 20 h, L’Anònima. Nau.

Vanesa Aibar i Sara Cano duen a terme un camí de recerca i investigació coreogràfica a partir de les particularitats dels seus llenguatges personals, emmarcats en el flamenc i la dansa contemporània. El punt de partida és l’obra La Nit sexual de Pascal Quignard, segons el qual hi ha tres tipus de nits: la uterina (abans de néixer), la terrestre (al final del dia) i l’eterna (després de la mort).