Mots d’amor

«Maria-Mercè Marçal va escriure "un altre nom, si us plau, per a l’amor", un vers que ens convida a repensar els models d’amor heretats i a confiar en el llenguatge per explorar-ne de nous. Si bé l’amor té múltiples accepcions, sabem que un oxímoron com el maltractament no en pot formar part, i que la definició aristotèlica d’amor, que el defineix com l’encontre entre persones nobles que es fan el bé, segueix sent lluminosa.» Ho diu l'escriptora, filòsofa i periodista cultura Montse Barderi, que comissaria el festival literari MOT, articulant-lo amb el fil d'aquest tema: «L’amor que plantegem tampoc ha de ser, necessàriament, cosa de dos. ¿Qui gosa no anomenar com a amor noves maneres de relació sexoafectiva com el poliamor? Per incloure tothom, partim de l’entredós, que, segons el diccionari, és la tira estreta de punta, brodat, tul o punt reixat que hom posa com a adornament entre dues peces de roba. Dos teixits que s’uneixen i cada un d’ells té un entramat i una matèria primera pròpia: un ser dos sense deixar de ser un cadascú. L’amor muta i es reinventa: prova d’actualitzar-se en un món ple de canvis trepidants i de tradicions inamovibles. De vegades l’amor és dòcil i s’adapta; en d’altres ocasions és rebel i subverteix l’ordre donat. Al festival MOT d’enguany volem trobar tants noms com sigui possible per a l’amor i els seus vincles amb el dolor, l’autoestima, la subversió, el temps, noblesa, la passió… L’objectiu és el mateix que quan llegim un bon llibre: adquirir noves capacitats per veure la realitat amb més camp de visió, perquè som qui arribem a ser gràcies als llibres que hem llegit i fins a on hem estat capaços d’estimar.»

Us expliquem les 14 cites i tota la colla d'escriptors que abordaran aquest tema al MOT. Com cada any, els actes es repartiran entre Girona i Olot: del 20 al 22 de març, es faran a la biblioteca Carles Rahola de Girona, amb el VerMOT del dia 22, a la plaça del Foment; i del 27 al 29 de març, a la sala El Torín d’Olot, amb el colofó, el dia 29, d’un altre VerMOT. Agafeu l'agenda perquè tot plegat fa molta patxoca:

1. Maggie O'Farrell i l'amor. Dijous 20, a les 18.00 h, a Girona. L'acte podrà seguir-se en streaming aquí.

Maggie O’Farrell a Hamnet planteja l’amor com l’encontre entre dos inadaptats, dues persones molt diferents de la resta de la gent, dos solitaris. El mentor de llatí, enamorat d’una dona misteriosa i solitària, quan ha d’explicar per què se n’ha enamorat, diu: “És diferent a qualsevol persona que hagis conegut mai. Tant li fa el que la gent pensi d’ella. Segueix sempre el seu propi camí. Pot mirar una persona i veure-li el fons de l’ànima.” Enamorar-se també vol dir ser vist i ser capaç de mirar algú com mai s’ha fet abans.

2. Amor i dolor. Dijous 20, a les 20.00 h, a Girona.

Els escriptors Luis García Montero, autor d'Almudena (2024), i Marta Orriols, que a Aprendre a parlar amb les plantes (2018) explica la història d'una dona que perd sobtadament la seva parella, es preguntaran si cal experimentar el dolor per tenir una vida humana completa. L'acte tindrà com a moderadora l'acadèmica i experta en literatura catalana contemporània Mita Casacuberta.

3. Amor i subversió. Divendres 21, a les 18.00, a Girona.

Alicia G. Núñez moderarà una taula entre Pol Guasch, autor de Napalm al cor (2021), i Karmele Jaio, que aborda les relacions afectives des del feminisme a Amor capital (2024). Es tractarà la qüestió de si l'amor ens pot servir per trencar les normes establertes.

4. Amor i autoestima. Divendres 21, a les 20.00 h, a Girona.

Per estimar algú altre, primer t'has d'estimar tu mateix. Manuel Jabois, que tracta l'amor especialment a la novel·la Mirafiori (2023), i Amanda Mikhalopulu, autora de Dona de Déu (2024), reflexionaran sobre aquesta idea, en una taula moderada per Marina Porras.

5. Amor i temps. Dissabte 22, a les 18.00 h.

Josep Cuní moderarà una conversa entre les escriptores Maria Barbal i Empar Moliner sobre un aspecte de l'amor sovint invisibilitzat: l'edat. Quina relació hi ha entre l'amor i el pas del temps.

6. Amor i noblesa. Dissabte 22, a les 20.00 h, a Girona.

Cynthia Rimsky, guanyadora del premi Herralde amb la novel·la Clara y confusa, parlarà de la tasca de construir-se com una persona noble i trobar algú igual a qui estimar. Ho moderarà la periodista cultural Eva Vázquez.

7. VerMOT. Dissabte 22, a les 12.00 h, a Girona.

La comissària del festival moderarà una conversa sobre les primeres vegades amb tres autors que acaben de publicar el seu primer llibre. Es tracta d'Agnès Marquès, amb Ningú sap que soc aquí (2022); Xavier Grasset, amb La pausa dels dies (2024); i Glòria Gasch, amb Ara, i cada demà (2024).

8. Amor i sentit de la vida. Dijous 27, a les 18.00 h, a Olot.

Tessa Hadley a Amor lliure (2022) parlava de l’amor com un catalitzador que pot portar a l’autodescobriment. A Cap el tard (2021), en canvi, aborda l’amabilitat de l’amor conjugal, que contrasta amb la passió que pot portar una relació nova. Reflexionarà sobre el dilema entre estabilitat i intensitat en una taula moderada per Montse Barderi.

9. Amor i persistència. Dijous 27, a les 20.00 h, a Olot.

L’escriptora gironina Mar Bosch moderarà una taula en què, d’una banda, Eva Comas-Arnal parlarà d’un dels amors més famosos de la literatura catalana, el de Mercè Rodoreda i Joan Prat, i, de l’altra, Gustavo Martín Garzo, Premi Nacional de Narrativa, abordarà l’amor en llibres seus com La soñadora, El cuarto de los sombreros o El último atardecer.

10. Amor i passió. Divendres 28, a les 18.00 h, a Olot.

Lluís Muntada (Els dies previs, 2023) i Jordi Nopca (El futur és una petita flama, 2025) són dos escriptors que aborden l'amor i la passió des d'òptiques molt diferents. En parlaran en una taula moderada per Clara Ardévol.

11. Amor i romanticisme. Divendres 28, a les 20.00 h, a Olot.

Hollywood, Disney... Hi ha moltes vies a través de les quals hem après l'amor romàntic. Manuel Vilas en fa certa defensa a Los besos (2021), i Alba Dalmau en proposa alternatives a Amor i no (2021). En parlaran amb el filòsof Albert Lladó.

12. Amor i domini. Dissabte 29, a les 18.00 h, a Olot.

Amb Andrea Gumes com a moderadora, els participants d'aquesta taula es preguntaran per les formes de dominació –o no– que pot implicar l'enamorament, estat d'exaltació que la ciència compara amb el cervell d'un drogoaddicte. Ells són Nuria Barrios, autora d'Amores patológicos, i Arià Paco, que, a Teoria del joc, explora el desig masculí heterosexual.

13. Amor i fusió. Dissabte 29, a les 20.00 h, a Olot.

L'anglesa Sara Baume a Set campanars (2024) s'ha preguntat per la codependència i la fusió de les relacions llargues. La traductora i també escriptora Míriam Cano la convidarà a reflexionar-hi en aquesta conversa.

14. VerMOT. Dissabte 29, a les 12.00 h, a Olot.

Les autores Clara Queraltó, Iolanda Batallé, Paulina Flores i Marta R. Gustems parlaran sobre com és l'amor en societats canviants i sotmeses a fenòmens com el canvi climàtic, les guerres i els totalitarismes.