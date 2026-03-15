Antònia Carré-Pons (Terrassa, 1960) ha guanyat el premi Òmnium a la millor novel·la de l'any amb La gran família (Club Editor). En rebre el guardó, dotat amb 25.000 euros, ha dit: "Vivim en un món imperfecte ple d'injustícia i de por. Gràcies per aquesta felicitat efímera". I ha afegit: "De les deu novel·les nominades, només n'hi ha dues escrites per dones. Per això demanaria a les persones que faran la selecció de les novel·les que optaran a aquest premi l’any vinent que per favor procurin que els homes no ens tornin a guanyar per golejada. Moltes gràcies a tothom". L'escriptora, que a Catorze fa la secció Antídot contra la vanitat, també està al capdavant de l'editorial artesana Cal Carré, on publica clàssics d'autors com Nikolai Gógol, Anton Txékhov, Elizabeth Gaskell o Willa Cather.
"Hi ha nits d’una foscor màgica, elèctrica, vibrant, i aquella n’era una. L’emoció se’ls expandia com els cercles concèntrics que dibuixa a l’aigua una pedra llançada amb traça." Us oferim l'inici de La gran família, que retrata el món de dues germanes, la Rateta i la Sió, nascudes en una cansaladeria. Com en una casa de nines, les veiem evolucionar entre el terrat on imaginen històries, la botiga on regnen les matriarques i el soterrani on els homes esquarteren porcs i es xopen els davantals de sang. I és que de la sang que tira, tant si és per fer-ne botifarres com per lligar-te a una manera de veure el món.
Aquí podeu llegir un dels textos que ha publicat a Antídot contra la vanitat, la secció que publica a Catorze on, tal com afirma, "Miro de desemmascarar actituds que alimenten els egos fins a deixar-los tan prims com les potes d’una aranya esculpida per Louise Bourgeois":
I la conversa que va mantenir amb Marta Nadal en què parla, entre altres temes, de l'editorial Cal Carré: