Vicent Andrés Estellés va néixer a Burjassot el 4 de setembre de 1924 i va morir a València el 27 de març de 1993.

Aquest amor que fa un any em va prendre
i mai no he dit i en silenci em prospera,
pense sovint que ha de matar-me un dia.
Car el secret, que gelosament guarde,
arriba més enllà del sentiment,
i el pensament l'ha habitat i poblat.
No puc ja més, repetiria encara;
però l'amor no em deixa mai, cruel,
i em trobe a gust dessota el seu domini,
sabent, com sé, que ha de matar-me un dia,
molt lentament, corcant-me a poc a poc.
La meua mort, mai espectacular,
m'ha d'arribar d'una lenta creixença:
va madurant a les meues entranyes,
exactament com madura l'amor.

Ovidi va dir que els amants ho recorden tot
