El remordimiento

He cometido el peor de los pecados / que un hombre puede cometer

Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges

L'escriptor Jorge Luis Borges va néixer a Buenos Aires el 24 d'agost de 1899 i va morir a Ginebra el 14 de juny del 1986. Us n'oferim el poema El remordimiento. Forma part del llibre La moneda de hierro, i el va escriure quatre dies després que morís una de les persones més importants de la seva vida, la seva mare, Leonor Acevedo de Borges.

El remordimiento

He cometido el peor de los pecados
que un hombre puede cometer. No he sido
feliz. Que los glaciares del olvido
me arrastren y me pierdan, despiadados.

Mis padres me engendraron para el juego
arriesgado y hermoso de la vida,
para la tierra, el agua, el aire, el fuego.
Los defraudé. No fui feliz. Cumplida

no fue su joven voluntad. Mi mente
se aplicó a las simétricas porfías
del arte, que entreteje naderías.
Me legaron valor. No fui valiente.

No me abandona. Siempre está a mi lado
la sombra de haber sido un desdichado.

Redacció
Data de publicació: 20 d'octubre de 2025
Última modificació: 20 d'octubre de 2025
