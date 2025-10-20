L'escriptor Jorge Luis Borges va néixer a Buenos Aires el 24 d'agost de 1899 i va morir a Ginebra el 14 de juny del 1986. Us n'oferim el poema El remordimiento. Forma part del llibre La moneda de hierro, i el va escriure quatre dies després que morís una de les persones més importants de la seva vida, la seva mare, Leonor Acevedo de Borges.

El remordimiento

He cometido el peor de los pecados

que un hombre puede cometer. No he sido

feliz. Que los glaciares del olvido

me arrastren y me pierdan, despiadados.

Mis padres me engendraron para el juego

arriesgado y hermoso de la vida,

para la tierra, el agua, el aire, el fuego.

Los defraudé. No fui feliz. Cumplida

no fue su joven voluntad. Mi mente

se aplicó a las simétricas porfías

del arte, que entreteje naderías.

Me legaron valor. No fui valiente.

No me abandona. Siempre está a mi lado

la sombra de haber sido un desdichado.