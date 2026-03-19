L’escriptor, biòleg i comunicador Biel Mesquida ha estat guardonat amb el 58è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Xavier Antich ha anunciat la notícia dient que: “Amb aquest premi, Òmnium Cultural reconeixem la trajectòria, l’obra i la vida d’una persona que brilla amb llum pròpia. Una persona que ha estat capaç d’inspirar tota una generació d’escriptors més joves, i que ha estat referent de resistència i resiliència, posant-se, sense voler-ho, a l’avantguarda”. I ha subratllat que, enguany, el Premi d’Honor “és llengua, és cultura, és activisme, és justícia, és país, és llum, optimisme i passió”. En el veredicte, el jurat, format per Marta Nadal, Margarida Aritzeta, Àlex Broch, Maria Campillo, Raül Garrigasait, Àngels Gregori, Jaume C. Pons, Clàudia Pujol i Enric Vicent Sòria, ha destacat que és "un creador verbal que ha desenvolupat tots els gèneres (la poesia, el conte, la novel·la, l’obra teatral, l’article periodístic i la crítica literària), sempre, en llengua catalana”. Alhora, el jurat ha dit que “es premia un autor lliure, actiu i defensor dels valors que ens fan humans apassionats en temps de tenebres”. En rebre la notícia, Biel Mesquida ha afirmat que: “L’escriptura ha de ser sempre una vivificadora dels llenguatges catalans”. Us n'oferim un poema:
Fer memòria
Vull fer la vida lenta
perquè passin els dies sense témer-se'n
amb la serenitat de les estacions
que arriben justes en cada cicle
amb l'humus de la memòria
alimentant-les sense treva.
Vull fer la vida lenta
perquè l'amor s'eixampli per tots els sentits
i no deixi lloc a cap mort quotidiana.