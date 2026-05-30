Joan Alcover, poeta, assagista i polític, va néixer a Palma el 3 de maig de 1854 i hi va morir el 25 de febrer de 1926. La seva obra poètica en català es recull principalment a Cap al tard (1909), que inclou poemes com Elegies, Miramar, L'espurna, Desolació o La relíquia, o La Balanguera. La versió musicada, que és la que després es convertiria en l'himne de Mallorca, es va estrenar el 29 de maig de 1926 al Palau de la Música Catalana, amb música d'Amadeu Vives. Anys més tard Maria del Mar Bonet la va incloure en el seu repertori. Us oferim la versió que n'ha fet Maria Hein:
La Balenguera
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarà.
Cançó popular
La Balenguera misteriosa,
com una aranya d'art subtil,
buida qui buida sa filosa,
de nostra vida treu lo fil.
Com una parca bé cavila
teixint la tela per demà.
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarà.
Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior,
i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enfila,
com més endins pot arrelar.
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarà.
Quan la parella ve de noces,
ja veu i compta sos minyons:
veu com davallen a les fosses
els que ara viuen d'il·lusions,
els que a la plaça de la vila
surten a riure i a cantar.
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarà.
Bellugant l'aspi, el fil cabdella,
i de la pàtria la visió
fa bategar son cor de vella
sota la sarja de gipó.
Dins la profunda nit tranquila
destria l'auba que vindrà.
La Balenguera fila, fila,
la Baleguera filarà.
De traicions i d'esperances
tix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de nuviances
amb cabelleres d'or i argent
de la infantesa qui s'enfila,
de la vellura qui se'n va.
La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarà.
Cap al tard (1909)