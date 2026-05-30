La Balanguera (per Marina Hein)

Com una parca bé cavila / teixint la tela per demà

Biblioteca Biblioteca
Autor
Maria Hein
Maria Hein

Joan Alcover, poeta, assagista i polític, va néixer a Palma el 3 de maig de 1854 i hi va morir el 25 de febrer de 1926. La seva obra poètica en català es recull principalment a Cap al tard (1909), que inclou poemes com Elegies, Miramar, L'espurna, Desolació o La relíquia, o La Balanguera. La versió musicada, que és la que després es convertiria en l'himne de Mallorca, es va estrenar el 29 de maig de 1926 al Palau de la Música Catalana, amb música d'Amadeu Vives. Anys més tard Maria del Mar Bonet la va incloure en el seu repertori. Us oferim la versió que n'ha fet Maria Hein:

La Balenguera

La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarà.

Cançó popular

La Balenguera misteriosa, 
com una aranya d'art subtil,
buida qui buida sa filosa, 
de nostra vida treu lo fil.
Com una parca bé cavila
teixint la tela per demà.
   La Balenguera fila, fila,
   la Balenguera filarà.

Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior,
i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.

maria-del-mar-bonet-juan-miguel-morales-concert-de-nadal-1
Artesans del temps
Maria del Mar Bonet: «¿Què volen aquesta gent? Aniquilar una llengua»
Gemma Ventura Farré

Sap que la soca més s'enfila, 
com més endins pot arrelar. 
     La Balenguera fila, fila,
     la Balenguera filarà.

Quan la parella ve de noces, 
ja veu i compta sos minyons: 
veu com davallen a les fosses
els que ara viuen d'il·lusions,
els que a la plaça de la vila
surten a riure i a cantar.
     La Balenguera fila, fila,
     la Balenguera filarà.

Bellugant l'aspi, el fil cabdella,
i de la pàtria la visió
fa bategar son cor de vella
sota la sarja de gipó.
Dins la profunda nit tranquila 
destria l'auba que vindrà. 
     La Balenguera fila, fila, 
     la Baleguera filarà.

De traicions i d'esperances
tix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de nuviances
amb cabelleres d'or i argent
de la infantesa qui s'enfila,
de la vellura qui se'n va.
     La Balenguera fila, fila,
     la Balenguera filarà.

Cap al tard (1909)

Piano
El cant dels ocells (per Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz, Marina Rossell, Montserrat Caballé, Joan Baez i Alosa)
Sara Cerdán
Data de publicació: 30 de maig de 2026
Última modificació: 30 de maig de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi