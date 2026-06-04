Marjane Satrapi mor de tristesa

La dibuixant, escriptora i cineasta francoiraniana Marjane Satrapi va néixer el 22 de novembre del 1969 a Rasht, a l'Iran, i ha mort el 4 de juny del 2026 a París als 56 anys. La família, en un comunicat, ha dit: "Marjane Satrapi ha mort de tristesa poc més d'un any després de la mort de Mattias Ripa, el seu marit i l'amor de la seva vida." Ripa, productor, actor i guionista suec, va morir el 8 d'abril del 2025. La parella compartia la vida des del 1996.
Criada en una família iraniana culta i políticament compromesa, favorable als moviments d'esquerra que s'oposaven al règim del xa, Satrapi estudiava al Liceu Francès de Teheran quan, el 1979, la Revolució Islàmica va transformar radicalment el país. Aquella experiència la va marcar profundament: l'escola va tancar, les nenes van ser obligades a portar vel i la repressió política es va intensificar. Anys més tard, els seus pares la van enviar a Viena perquè continués els estudis lluny del règim islàmic. El 1994 es va establir definitivament a França, i el 2006 va obtenir la nacionalitat francesa.
La seva carrera va fer un gir l'any 2000, quan va publicar Persèpolis, el còmic en què ens explicava la revolució islàmica iraniana des de la perspectiva d'una nena que contempla amb estupor el canvi que experimenta el seu país i la seva familia, mentre ha d'aprendre a portar el vel. Aquesta obra, que descrivia les contradiccions del règim dels aiatol·làs i el desarrelament de qui es veu obligat a abandonar el seu país, es va convertir en un fenomen internacional i en una referència imprescindible del còmic contemporani. De fet, també se'n va fer una pel·lícula. Estrenada el 2007, i codirigida per Vincent Paronnaud, va obtenir el Premi del Jurat al Festival de Canes i va ser nominada a l'Oscar a millor film d'animació. Us oferim 14 vinyetes i el tràiler de Persèpolis: