Un vent extern, d’un foc foquet, n’ha fet

foguera en sec i el món ha fet flamada.

La ràbia vertical del foc fa treure

fum pels queixals als pins i als ullastres.

Quan pren baix baix s'escampa com un líquid

sens perdonar matoll ni llodriguera.

Prenen el vol falcons, xorics i àligues

i els nius es fan brases que torren butzes.

En un tres i no res s'ha evaporat

l'aigua i la humitat dels troncs i branques.

Sense pell verda es mostren les carns negres

i en caure a terra alcen pols de cendra.

Sense fulles el bosc ja no té llengua

tal com un poble que ha perdut sa parla.

Per retre el foc sols tenen la impotència,

les pregàries i l’aigua de les llàgrimes,

la covardia dels qui amb por s’amaguen

i les pells socarrades d’uns quants màrtirs.

Fins i tot els voltors del foc s'allunyen

i els senglars moren cremats a dins les balmes.

Massa aviat s'arramba a les masies

la ràbia de les flames que va a lloure.

Els pergamins, els llibres i escriptures

sabran què és el silenci de la cendra.

Revincla el bestiar. Tractors immòbils,

no acabats de pagar; quasi renillen

quan llepa les parets, tanques i estables

aquella incendiària bogeria.

Tot va cremar. Oracions i flastomies,

els mots rodons i la paraula llisa.

El crit d'afuar cans per rodar guardes

i les pregàries per demanar aigua,

totes les interjeccions quan ja plou massa.

Fetes estiu fugaç cap a la cendra

les rondalles, cançons i contarelles

i alhora fan fumassa les receptes.

Quan la mare vol dir que el fill estima

dels llavis sols degota pols externa.

S'apedreguen amb paraules forasteres

tots els infants que avui han fet la pòlissa.

Tot va cremar. El bosc tan sols és ara

comellar mineral que no té parla.

Tal com l'empelt forà ens feia afecte,

les fulles se'ns omplien de paràsits,

la molsa feia clapes de morfea

i l'escorça del tronc ens queia a llenques.

Els plançons que als nostres peus brotaven,

estranys sorolls els treien els vuit vents.

entre les branques, no hi feien niu els somnis

i el corc serradís feia de paraules.

I com que poc ni gens no ens agradava

aquella tan letal metamorfosi,

mirant-nos al mirall als ulls sembràrem

les primeres llavors de l'autoodi.

Ja no volíem ser nació de boscos

sinó aregats pals llisos de telèfon.

No, no pas jo, el llamp i tro esclatava

la seva ràbia vermella a flor de llavi.

No seré jo qui trenqui ni sols vincli

l’espinada que ens fa drets com a poble.

I comença la tasca fent d’apòstol

d’una causa mig morta i oblidada.

La befa i el menyspreu als que haurien

d'haver estat millors que ell el safalcaren,

li esbraonaren músculs i esperança

i li corcaren el nervi de la tasca.

Ho desà tot, i arraulit a un racó

tornà jai abans d'hora com els altres.

Peu de gat, peu de moix arriba l'alba

escampant el temor d'un nou incendi

com caragols, cor i banyes arrufen

les herbes que han perdut les papallones.

Tot quant ha romàs viu tem i recorda

l'esclat roig i sarcàstic de les flames

i amb por farcida d'impotència esperen

d'un foc antic la revifalla súbita.

Quan s'adonen que és l'alba qui s'acosta

molt lentament comencen a badar-se

les corol.les i els pits per rebre intactes

els colors vius d'aquella nova vida.

Amb un lent cansament imperceptible

arriba, esbraonada, l’esperança.

I així brostà el primer bri d'una herbeta

quan pels racons es féu un tou de molsa.

Entre les pedres de les terres primes

qualque caragolí hi treia banya.

Una perdigonada de falzies

en diagonal per l'aire xisclets feia.

Lliscaven els torrents mentre llefraven

els macs de les paraules altra volta.

Els solcs van deixar prenys la tramuntana,

ocells enramellaven les bardisses

i els cors, mig temorencs, mig desplegaven

les ales fins llavors ben acoblades.

I no fou cap miracle, sinó feina

tan ben feta com entre tots vam saber-ne.

Que ho sàpiga tothom, tant si escolten

com si van amb les orelles embussades,

no eixalarem les ales de cap somni

perquè concreta voli la utopia.

Treballarem com l'aigua subterrània

o com la torrentada molinera,

indiferents al plor i a la rialla

orgull farem de la feina ben feta.

Feixos feixucs ens serviran com d'ales

i els alens socarraran els dubtes.

Tel·lúrica és la força que ens impulsa

i la reconstrucció és tasca nostra.

Després del foc la lluita recomença

i així serà tants pics com faci falta.

Si ni la tramuntana

ens ha tombat la soca,

quin mal ens podran fer

els brufols de ponent?

Tota la força del món

per vinclar-nos és poca

i això des de fa segles

ho saben els vuit vents.

Si ni la torrentada

que envest i aclapara

amb violència cega tot quan troba al seu pas

no fa que les arrels

deixin la roca mare,

quina força en el món

d’això serà capaç?,

qui ens farà tornar molla la voluntat de poble

si ni els vents ni els torrents no han guanyat el seu joc?

Si no ens fa acotar el cap

cap violència innoble

–que ho sàpiga qui ho hauria–

tampoc no ho farà el foc.

Tampoc el foc (1995)