Setembre del 1903

Que covard que era; / per què amb els llavis closos em quedava

Konstandinos Petru Kavafis
Konstandinos Petru Kavafis

Us oferim un poema de Kavafis (29 d'abril de 1863, Alexandria - 29 d'abril del 1933) traduït per Joan Ferraté i publicat en aquest volum de Quaderns Crema.

Almenys, que ara m'enganyi amb fantasies;
que el buit no senti de la meva vida. 

I hi vaig ser tan a prop tantes vegades.
I que encantat, que covard que era;
per què amb els llavis closos em quedava;
i el buit dins meu plorava de vida,
i anaven endolats, els meus desigs.

Tantes vegades, tan a prop
dels ulls, dels llavis de l'amor,
del somiat cos estimat. 
Tantes vegades, tan a prop.

Data de publicació: 04 de setembre de 2025
Última modificació: 04 de setembre de 2025
