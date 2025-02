Blanca Llum Vidal (que a Catorze fa la secció "Deixa'm que hi pensi") per Santa Llúcia va guanyar el premi Carles Riba de poesia, atorgat per un jurat format per Lluís Calvo, Maria Josep Escrivà, Josep Maria Fonalleras, Marina Garcés i Josep Lluch. El llibre, que té per títol Tan bonica i tirana i que sortirà a la venda aquest dijous 19 de febrer, està fet de capes. La primera i visible: un amor desbocat d’intensitat hiperbòlica que es diu amb un ritme nerviós, amb una llengua subordinada i amb uns poemes en prosa contundents i enigmàtics, a vegades barrocs i a vegades directes. Després, sense jerarquia possible, el llibre fa des d'una reflexió sobre la malaltia invisible (la del cap que col·lapsa i la del cor destruït), fins a un tribut poliamorós a l’amistat que fa el món menys cruel i més just. Us n'oferim un tast:

Llibertat

Em volies lliure i sense tallar-me cap ala, però no. En realitat em volies fent cas i obedient al pacte difícil i bell que només és per tu. Em volies oberta i amb el desig escampat, però no. En realitat provocaves que em lligués malament i que el lligam fos estret i una mica de mal i una mica amb verí. Si m’haguessis volgut tota lliure i sense tallar-me cap ala, si m’haguessis volgut tota oberta i amb el desig escampat, hauries deixat que et digués que jo amb tu vull pujar a una carena per parlar sota un arbre; que jo amb tu vull la prosa dels dies, la poesia del cos i el tremolor de la terra; que jo amb tu vull un fill que no sigui de carn, sinó de futur compartit i de trinxera comuna; que jo amb tu vull entendre el concepte de crim i el de justícia real; que jo amb tu vull entrar pels forats que revolten el poder asfixiant i el costum més dolent; que jo amb tu vull el pa, un joc de titans entre el cel i la terra i la finestra i un hort; que jo amb tu vull ballar fins al final de l’amor i, quan no hi hagi ningú, escoltar junts la Novena de Mahler.

