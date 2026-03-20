L’escriptor, biòleg i comunicador Biel Mesquida ha estat guardonat amb el 58è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Xavier Antich ha anunciat la notícia dient que: “Amb aquest premi, Òmnium Cultural reconeixem la trajectòria, l’obra i la vida d’una persona que brilla amb llum pròpia. Una persona que ha estat capaç d’inspirar tota una generació d’escriptors més joves, i que ha estat referent de resistència i resiliència, posant-se, sense voler-ho, a l’avantguarda”. I ha subratllat que, enguany, el Premi d’Honor “és llengua, és cultura, és activisme, és justícia, és país, és llum, optimisme i passió”. En el veredicte, el jurat, format per Marta Nadal, Margarida Aritzeta, Àlex Broch, Maria Campillo, Raül Garrigasait, Àngels Gregori, Jaume C. Pons, Clàudia Pujol i Enric Vicent Sòria, ha destacat que és "un creador verbal que ha desenvolupat tots els gèneres (la poesia, el conte, la novel·la, l’obra teatral, l’article periodístic i la crítica literària), sempre, en llengua catalana”. Alhora, el jurat ha dit que “es premia un autor lliure, actiu i defensor dels valors que ens fan humans apassionats en temps de tenebres”. En rebre la notícia, Biel Mesquida ha afirmat que: “L’escriptura ha de ser sempre una vivificadora dels llenguatges catalans”.
Us oferim un poema del seu darrer poemari, Trast. Editat per LaBreu, és un llibre-poema en expansió: un trencadís verbal d’energia viva, fet de llenguatges tsunàmics i fluxos atòmics. Entre cos, festa i escriptura, hi celebra la paraula com a matèria incandescent, ritual i metaliterària.
VII
A la mà hi ha
vint-i-sis ossos trenta-cinc
músculs
més de dues mil cèl·lules
nervioses
en cada palpó dels dits
Amb això puc escriure
qualsevol cosa que sostengui
el sentit
entre el cel i la mar
entre la vida i la mort
entre tu i jo
tot d’una
Trast
Tast editorial és la manera com deixem degustar als nostres lectors un fragment o un capítol dels llibres que trobem que val la pena llegir.