El filòsof, teòleg i traductor Pere Lluís Font ha mort als 91 anys el 9 d’abril de 2026 a Sabadell. Nascut l’1 de maig de 1934 en una casa molt humil a Pujalt, va estudiar al seminari de la Seu d’Urgell per ser capellà. Considerat un dels grans filòsofs de la darrera meitat de segle, va publicar un centenar de treballs sobre història de la filosofia moderna, del pensament català, del pensament cristià i sobre filosofia de la religió. Va traduir al català obres com el Discurs del mètode, de René Descartes, Crítica de la raó pràctica, d'Immanuel Kant, i Pensaments i opuscles, de Blaise Pascal. El recordem oferint-vos el discurs que va fer en rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2025), i convidant-vos a llegir un tast de la traducció que va fer dels Poemes essencials de Sant Joan de la Creu (que, editat per Fragmenta, inclou el Càntic espiritual, Nit obscura i Flama d’amor viva).