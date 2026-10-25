Populars (Lletres)

Les lletres de les millors cançons populars catalanes

Lletres Lletres

Recopilem algunes lletres de cançons de Populars.

Acords de cançons populars en català
Acords de cançons populars en català

Lletres, un directori ordenat per autor perquè pugueu escoltar les millors cançons en català i llegir-ne la lletra, revisada i corregida.

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