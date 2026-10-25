Populars (Lletres)

Recopilem algunes lletres de cançons de Populars.
Cançons populars catalanes
- Ai adeu, cara bonica [acords]
- Baixant de la font del gat [acords]
- Cargol treu banya [acords]
- Dalt del cotxe [acords]
- El ball de la civada [acords]
- El gegant del pi [acords]
- El meu avi [acords]
- El poll i la puça [acords]
- Els tres tambors [acords]
- En Pinxo i en Panxo [acords]
- Hola, digues com estàs [acords]
- Jo tinc una cabreta [acords]
- La cançó de la felicitat [acords]
- La lluna, la pruna [acords]
- La parada de xurros [acords]
- La vall del riu vermell [acords]
- L'hora dels adeus [acords]
- Plou i fa sol [acords]
- Puff, el drac màgic [acords]
- Si tu vas al cel [acords]
- Sol, solet [acords]
- Els segadors [acords]
- Cant del Barça [acords]
- Endavant - Himne del Girona FC [acords]
- Virolai [acords]