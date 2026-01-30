El Palau Sant Jordi de Barcelona ha estat l'escenari del concert solidari Act X Palestine. Amb 12.000 entrades venudes, ha reunit més d'una trentena de músics i personalitats del món de l'esport i la cultura: des de Pep Guardiola, Guillem Gisbert i Xavi Sarrià fins a Bad Gyal, la Rosalía i Amaia. Us oferim el vídeo en què Lluís Llach, Gemma Humet, Alguer Miquel i el cor Al-Balad canten Abril 74:
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca,
digueu-li que la vull
però no puc anar a estimar-la,
que encara hi ha combat.
Companys, si coneixeu el cau de la sirena,
allà enmig de la mar,
jo l'aniria a veure,
però encara hi ha combat.
I si un trist atzar m'atura i caic a terra,
porteu tots els meus cants
i un ram de flors vermelles
a qui tant he estimat,
si guanyem el combat.
Companys, si enyoreu les primaveres lliures,
amb vosaltres vull anar,
que per poder-les viure
jo me n'he fet soldat.
I si un trist atzar m'atura i caic a terra,
porteu tots els meus cants
i un ram de flors vermelles
a qui tant he estimat,
quan guanyem el combat.