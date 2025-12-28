Brigitte Bardot va néixer el 28 de setembre del 1934 a París i ha mort als 91 anys el 28 de desembre del 2025. Actriu, cantant i icona de la sensualitat, va fer més de 40 pel·lícules entre el 1955 i el 1973. Als 39 anys va dir prou al cinema i se'n va allunyar, dedicant la vida a la lluita pels drets pels animals amb l'associació que porta el seu nom. Aquests darrers anys ha estat notícia pel seu suport a Le Pen i a l'extrema dreta francesa i ha rebut condemnes per les seves declaracions homòfobes i en contra del feminisme. La recordem escoltant-la cantar Je t'aime... moi non plus, la cançó que li va escriure qui va ser el seu amant, Serge Gainsbourg (i que posteriorment va ser popularitzada per Jane Birkin).
Je t'aime,
Je t'aime, oh, oui je t'aime!
Moi non plus.
Oh, mon amour, comme la vague irrésolu.
Je vais, je vais et je viens,
Entre tes reins,
Je vais et je viens, entre tes reins, et je me retiens.
Je t'aime,
Je t'aime, oh, oui je t'aime!
Moi non plus
Oh, mon amour, tu es la vague, moi l'île nue.
Tu va, tu va et tu viens,
Entre mes reins, tu vas et tu viens, entre mes reins, et je te rejoins.
Tu va, tu va et tu viens,
Entre mes reins,
Tu vas et tu viens, entre mes reins, et je te rejoins.
Je t'aime,
Je t'aime, oh, oui je t'aime!
Moi non plus.
Oh mon amour!
L'amour physique est sans issue.
Je vais, je vais et je viens,
Entre tes reins,
Je vais et je viens, je me retiens. non! Maintenant viens!