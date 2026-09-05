"Amb gran pesar, us informem que avui ha mort als 66 anys en Josep Manel Pugés Estradé, víctima d'una greu malaltia." Ha escrit Skatalà a les xarxes socials: "Va ingressar a l’Hospital Clínic de Barcelona el dia 10 d’agost en estat crític i els metges ja no han pogut salvar-lo. En Manel, aka Friend, aka Rumenigue, va ser una peça imprescindible per explicar els inicis del punk de Barcelona, havent tocat la bateria i/o la guitarra en diverses bandes pioneres des de finals dels 70, com ara Clinic Humanoyds, Attak, Ruidos Molestos o Shit, S.A., grup que va deixar el 1985. Aquell mateix any va ser guitarrista fundador de Skatalà i també fou el creador de l’emblemàtic nom de la banda, on va romandre fins al març de 1993." El recordem amb aquesta cançó:
Bitllet de tornada o bé un visat,
o tot just el carnet d'identitat.
Rastafarisme, solidarnorsc,
veient el Papa i tots tocant el dos.
Fumant sinsemilla a l'Europa de l'est,
a Itàlia i a l'illa sense fumar res.
Toots & The Maytals fotent-se una pizza
i jo gaudint de la Perestroika.
No estava gens clar si un dia arribaria
fins a Montego Bay.
El que ningú es pensava és que acabaria
anant a Roma via Budapest.
Ska a Kingston i enmig de Firenze,
també darrere del Teló d'Acer.
Un munt de palmeres, el bus a tres peles,
un país tot ple de cridaners.
Rom de Jamaica i vodka rus,
birra Peroni no és pas del meu gust.
En Marcus Garvey i en Gorbatxev,
la Cicciolina fotent-se en topless.
No estava gens clar si un dia arribaria
fins a Montego Bay.
El que ningú es pensava és que acabaria
anant a Roma via Budapest.