Adeu a Manel Pugés

El guitarrista, referent del punk i l'ska i fundador d'Skatalà, ha mort als 66 anys

Piano Piano
Autor
Manel Pugés
Manel Pugés

"Amb gran pesar, us informem que avui ha mort als 66 anys en Josep Manel Pugés Estradé, víctima d'una greu malaltia." Ha escrit Skatalà a les xarxes socials: "Va ingressar a l’Hospital Clínic de Barcelona el dia 10 d’agost en estat crític i els metges ja no han pogut salvar-lo. En Manel, aka Friend, aka Rumenigue, va ser una peça imprescindible per explicar els inicis del punk de Barcelona, havent tocat la bateria i/o la guitarra en diverses bandes pioneres des de finals dels 70, com ara Clinic Humanoyds, Attak, Ruidos Molestos o Shit, S.A., grup que va deixar el 1985. Aquell mateix any va ser guitarrista fundador de Skatalà i també fou el creador de l’emblemàtic nom de la banda, on va romandre fins al març de 1993." El recordem amb aquesta cançó:

Bitllet de tornada o bé un visat,
o tot just el carnet d'identitat.
Rastafarisme, solidarnorsc,
veient el Papa i tots tocant el dos.

Fumant sinsemilla a l'Europa de l'est,
a Itàlia i a l'illa sense fumar res.
Toots & The Maytals fotent-se una pizza
i jo gaudint de la Perestroika.

No estava gens clar si un dia arribaria
fins a Montego Bay.
El que ningú es pensava és que acabaria
anant a Roma via Budapest.

Ska a Kingston i enmig de Firenze,
també darrere del Teló d'Acer.
Un munt de palmeres, el bus a tres peles,
un país tot ple de cridaners.

Rom de Jamaica i vodka rus,
birra Peroni no és pas del meu gust.
En Marcus Garvey i en Gorbatxev,
la Cicciolina fotent-se en topless.

No estava gens clar si un dia arribaria
fins a Montego Bay.
El que ningú es pensava és que acabaria
anant a Roma via Budapest.

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Gemma Ventura Farré

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Publicació: 05 de setembre de 2026 a les 17:33
Modificació: 05 de setembre de 2026 a les 17:40
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