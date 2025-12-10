Roberto Iniesta Ojea, conegut com a Robe, fundador i cantant d'Extremoduro, va néixer el 16 de maig del 1962 i ha mort el 9 de desembre del 2025 als 63 anys. Ja feia una any que havia cancel·lat la gira de concerts de comiat Ni Santos ni Inocentes, després que li diagnostiquessin una tromboembolisme pulmonar. Recordem un dels músics i lletristes més destacats del rock espanyol amb aquesta cançó:

Si no fuera porque hice colocado

el camino de tu espera,

me habría desconectado,

condenado a mirarte desde fuera

y dejar que te tocara el sol.

Y si fuera mi vida es una escalera,

me la he pensado entera

buscando el siguiente escalón,

convencido que estás en el tejado

esperando a ver si llego yo.



Y dejar de lado la vereda

de la puerta de atrás,

por donde te vi marchar,

como la regadera que la hierba

hace que vuelva a brotar

y ahora es todo campo ya.



Sus soldados son flores de madera

y mi ejército no tiene bandera

es solo un corazón

condenado a vivir entre maleza

sembrando flores de algodón.



Si me espera la muerte traicionera

y antes de repartirme

del todo me veo en un cajón,

que me entierren con la picha por fuera,

pa que se la coma un ratón.



Y muere a todas horas

gente dentro de mi televisor,

quiero oír alguna canción

que no hable de sandeces

y que diga que no sobra el amor,

y que empiece en si y no en no.



Y dejar de lado la vereda

​de la puerta de atrás,

por donde te vi marchar,

como la regadera que la hierba

hace que vuelva a brotar

y ahora es todo campo ya.



Dices que a veces no comprendes que dice mi voz,

¿cómo quieres que este dentro tu ombligo?

si entre los dedos se me escapa volando una flor

y esta solita va marcando el camino.



Dices que a veces no comprendes que dice mi voz,

¿cómo quieres que yo sepa lo que digo?

si entre los dedos se me escapa volando una flor

y esta solita va marcando el camino.