"Qué rico es ser latino". Ho ha dit el cantant porto-riqueny Bad Bunny al concert multitudinari que ha fet al Halftime Show del Super Bowl LX. El músic ha fet un espectacle ple de referències a les seves arrels: hi ha des d'agricultors amb barrets tradicionals fins a jugadors de dòmino. Pocs minuts després d’acabar la seva actuació, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha escrit a la xarxa social Truth Social que ha estat “un dels pitjors de la història. Ningú entén ni una paraula del que diu aquest tipus”. Mentrestant, a les xarxes socials, molts espectadors han celebrat l’actuació de Bad Bunny com un gest simbòlic i necessari:
ALL THE LATIN AMERICAN COUNTRIES BEING MENTIONED BY BAD BUNNY IN THE HALFTIME SHOW. #SuperBowl pic.twitter.com/sYySsOmTE8— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 9, 2026
El concert sencer:
show completo de bad bunny en el super bowl pic.twitter.com/d1NQrBGge4— @Jose (@Joseemvp) February 9, 2026