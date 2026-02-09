  • Catorze /
  • Piano /
  • Bad Bunny treu pit de les seves arrels: Amèrica no és només els Estats Units

El músic porto-riqueny ha homenatjat la cultura llatina per plantar cara als discursos racistes

Bad Bunny
"Qué rico es ser latino". Ho ha dit el cantant porto-riqueny Bad Bunny al concert multitudinari que ha fet al Halftime Show del Super Bowl LX. El músic ha fet un espectacle ple de referències a les seves arrels: hi ha des d'agricultors amb barrets tradicionals fins a jugadors de dòmino. Pocs minuts després d’acabar la seva actuació, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha escrit a la xarxa social Truth Social que ha estat “un dels pitjors de la història. Ningú entén ni una paraula del que diu aquest tipus”. Mentrestant, a les xarxes socials, molts espectadors han celebrat l’actuació de Bad Bunny com un gest simbòlic i necessari:

El concert sencer:

Coberta de l'àlbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" de Bad Bunny
El Bad Bunny més desacomplexadament nacionalista
Data de publicació: 09 de febrer de 2026
Última modificació: 09 de febrer de 2026
