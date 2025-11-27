La Ludwig Band ha estrenat una nova cançó d'amor i fa així:
Que bonic que és sentir la teva veu
encara que sigui per dir adeu,
quan es fa fosc i tot torna a casa seu.
Que bonic que és quan dius el meu nom
ni ràpid ni lent ni no sé com,
però tan diferent de com el diu tothom.
I que bonic que és tot el que m'expliques
del que vas fent per aquí,
de com ocupes els teus dies
o sobre aquelles tonteries
que ens fan riure a tu i a mi.
Que bonic que és dir-te fins demà
sense deixar-te de mirar
fins que no aconseguim deixar-nos anar la mà.
I que bonic és quan dius bona nit
agafant-me encara d'un dit
pensant en tot el que pensem que no ens hem dit.
I que boniques que són les històries
dels dies dolents i els bons,
i quan arribo a casa i penso
i sense voler ja començo a convertir-les en cançons.