Que bonic!

I que boniques que són les històries / dels dies dolents i els bons, / i quan arribo a casa i penso / i sense voler ja començo a convertir-les en cançons

Piano Piano
Autor
El videoclip de la Ludwig Band ha estat dirigit per Jana Jubert i Lluc Valverde
El videoclip de la Ludwig Band ha estat dirigit per Jana Jubert i Lluc Valverde

La Ludwig Band ha estrenat una nova cançó d'amor i fa així:

Que bonic que és sentir la teva veu
encara que sigui per dir adeu,
quan es fa fosc i tot torna a casa seu.

Que bonic que és quan dius el meu nom
ni ràpid ni lent ni no sé com,
però tan diferent de com el diu tothom.

I que bonic que és tot el que m'expliques
del que vas fent per aquí,
de com ocupes els teus dies
o sobre aquelles tonteries
que ens fan riure a tu i a mi.

Quim Carandell al videoclip de la cançó "Millor amb ell"
Piano
Millor amb ell
Redacció

Que bonic que és dir-te fins demà
sense deixar-te de mirar
fins que no aconseguim deixar-nos anar la mà.

I que bonic és quan dius bona nit
agafant-me encara d'un dit
pensant en tot el que pensem que no ens hem dit.

I que boniques que són les històries
dels dies dolents i els bons,
i quan arribo a casa i penso
i sense voler ja començo a convertir-les en cançons.

IMG_20231122_221710
Converses de camerino
«S'espera que vulguem ser salvadors de la llengua i potser no ho volem»
Gemma Ventura Farré
Data de publicació: 27 de novembre de 2025
Última modificació: 27 de novembre de 2025
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze