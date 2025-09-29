Des d'El meu avi, Bohemian Rhapsody i Hey Jude fins a Mediterráneo, El sitio de mi recreo i Sin embargo. Aquest any, Estopa tenia un encàrrec ben especial: triar la banda sonora del piromusical de la Mercè. El criteri l'han tingut clar: han inclòs les cançons més especials de les seves vides. A més a més, hi ha hagut una sorpresa: Camila, el tema que han estrenat amb The Tyets.
Les cançons que Estopa ha triat per al piromusical de la Mercè
Els germans Muñoz han fet sonar des d'Extremoduro, Joan Manuel Serrat i Los Chichos fins a Amy Winehouse, Albert Pla i Janis Joplin
Data de publicació: 29 de setembre de 2025
Última modificació: 29 de setembre de 2025