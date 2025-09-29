  • Catorze /
  • Piano /
  • Les cançons que Estopa ha triat per al piromusical de la Mercè

Les cançons que Estopa ha triat per al piromusical de la Mercè

Els germans Muñoz han fet sonar des d'Extremoduro, Joan Manuel Serrat i Los Chichos fins a Amy Winehouse, Albert Pla i Janis Joplin

Piano Piano
Autor
Els germans Muñoz, els encarregats de triar la banda sonora del priomusical de la Mercè
Els germans Muñoz, els encarregats de triar la banda sonora del priomusical de la Mercè

Des d'El meu avi, Bohemian Rhapsody i Hey Jude fins a Mediterráneo, El sitio de mi recreo i Sin embargo. Aquest any, Estopa tenia un encàrrec ben especial: triar la banda sonora del piromusical de la Mercè. El criteri l'han tingut clar: han inclòs les cançons més especials de les seves vides. A més a més, hi ha hagut una sorpresa: Camila, el tema que han estrenat amb The Tyets.

Cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell
Piano
El meu avi
Redacció
Data de publicació: 29 de setembre de 2025
Última modificació: 29 de setembre de 2025
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze