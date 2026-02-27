Caramels

Fa falta un univers sencer només per estimar un segon

Piano Piano
Autor
Xarim Aresté
Xarim Aresté

"¿T’ho has preguntat mai? Si tinguéssim una capsa prou gran, hi podríem tancar el món. Hauria de ser una caixa enorme. Però tota la Terra hi cabria. En canvi, una petita melodia, la bellesa d’una flor, l’amor... ¿on ho guardes, tot això? Fa falta un univers sencer només per estimar un segon." Ens ho diu Xarim Aresté, que ha publicat nou disc, Punt de creu. Us n'oferim aquesta cançó:

Tant d’amor, fa falta un univers sencer
només per a que tu i jo ens estimem per un segon.
Entre les aigües de la revelació,
dins de la música on neix el món.

Xarim Aresté
Piano
¿Qui sap?
Redacció

Tant d’amor desvela la ics de l’equació,
les coses són tal com són,
el boig mai no va a contracor.

Entre les ombres de la fascinació,
dins de la música on neix el món
que corre per aquí,
corre per aquí,
si escoltes, corre per aquí,
regalimant caramels al seu camí.

1200_1596282005IMG-20200730-WA0053
La ventura de viure
Xarim Aresté: «Fer cultura és tan ingrat que ha de tenir un sentit molt poderós»
Gemma Ventura Farré

Tant d’amor ressona per cada racó,
si les cançons no tenen por,
no es neguen en cap direcció.

Sota les ones de la detonació
perquè l’amor ve d’un altre món,
però corre per aquí,
corre per aquí,
si escoltes, corre per aquí,
regalimant caramels al seu camí.

Corre per aquí,
corre per aquí,
si escoltes,
corre per aquí.

Tant d’amor, fa falta un univers sencer
només per estimar un segon.

Xarim Aresté
Piano
El temps de les flors
Redacció
Data de publicació: 27 de febrer de 2026
Última modificació: 27 de febrer de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi