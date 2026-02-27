"¿T’ho has preguntat mai? Si tinguéssim una capsa prou gran, hi podríem tancar el món. Hauria de ser una caixa enorme. Però tota la Terra hi cabria. En canvi, una petita melodia, la bellesa d’una flor, l’amor... ¿on ho guardes, tot això? Fa falta un univers sencer només per estimar un segon." Ens ho diu Xarim Aresté, que ha publicat nou disc, Punt de creu. Us n'oferim aquesta cançó:
Tant d’amor, fa falta un univers sencer
només per a que tu i jo ens estimem per un segon.
Entre les aigües de la revelació,
dins de la música on neix el món.
Tant d’amor desvela la ics de l’equació,
les coses són tal com són,
el boig mai no va a contracor.
Entre les ombres de la fascinació,
dins de la música on neix el món
que corre per aquí,
corre per aquí,
si escoltes, corre per aquí,
regalimant caramels al seu camí.
Tant d’amor ressona per cada racó,
si les cançons no tenen por,
no es neguen en cap direcció.
Sota les ones de la detonació
perquè l’amor ve d’un altre món,
però corre per aquí,
corre per aquí,
si escoltes, corre per aquí,
regalimant caramels al seu camí.
Corre per aquí,
corre per aquí,
si escoltes,
corre per aquí.
Tant d’amor, fa falta un univers sencer
només per estimar un segon.