Sempre seràs el meu tema preferit,

i cansaré a tots els meus amics

parlant de tu, parlant de mi,

parlant del que mai ens vam dir.

I m'imagino, i vull pensar,

que em trobes molt a faltar.

Piano Olívia The Tyets

Clar que t'he trobat a faltar,

si encara no m'he canviat la foto.

Pensava si venir-te a buscar

i poder preguntar-te si tu també,

si també m'has trobat a faltar

quan estava solet al meu quarto,

m'he quedat empanat esperant-te,

i vull preguntar-te si tu també.

Nena, que tu em vas robar el sol,

i ara et busco.

Ets el meu eclipsi,

i quan em faltes em frustro.

I que han passat mil coses d'ençà,

i ja no vull començar

a rallar-me si et truco.

I t'has canviat la foto del Whats,

però encara estic escrit al teu cap,

t'espero encara que tu mai tornis,

i t'enyoro des de que vas marxar.

Digue'm,

si les memòries construïdes són veritat.

Quan em mires,

jo em sento Juli Cèsar dins de Roma.

I tu, crida'm

als quatre vents que fa temps vas estimar

algun dia

et vas colar dins meu

com el cavall que va entrar a Troia.

Clar que t'he trobat a faltar,

si encara no m'he canviat la foto.

Pensava si venir-te a buscar

i poder preguntar-te si tu també,

si també m'has trobat a faltar,

quan estava solet al meu quarto,

m'he quedat empanat esperant-te,

i vull preguntar-te si tu també.

Crema el cor al dir-te adeu,

i quan et gires ja no m'aguanto de peu.

Un últim t'estimo, se'm trenca la veu

per dir-te que et quedis, que ho arreglarem.

Ei,

t'allunyes i t'emportes amb tu

el meu amor i ja no tinc escut.

Potser en el fons sí que m'ho he merescut,

i tu també ho penses.

Ei,

t'allunyes i t'emportes amb tu

el meu amor i ja no tinc escut.

Potser en el fons sí que m'ho he merescut,

i tu també ho penses.

Clar que t'he trobat a faltar,

si encara no m'he canviat la foto.

Pensava si venir-te a buscar

i poder preguntar-te si tu també,

si també m'has trobat a faltar

quan estava solet al meu quarto.

M'he quedat empanat esperant-te,

i vull preguntar-te si tu també.

I no tornem fins demà.

Clar que t'he trobat a faltar.