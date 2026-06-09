Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat han tancat la visita del papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys cantant "Em dones forca". La cançó és una versió del You raise me up, composta per Secret Garden i Rolf Løvland, amb lletra de Brendan Graham.
Quan estic trist i els ànims tinc per terra,
quan no he previst que el cor em tracti així,
jo vull sentir la força que tu em dones
i que estem junts fins que arribi la nit.
Em dones força per superar els obstacles,
em dones força per creuar l’oceà.
Soc tan fort quan dintre meu et sento,
em dones força per sempre et vull amb mi.
Em dones força per superar els obstacles,
em dones força per creuar l’oceà.
Vull sentir la força que tu em dones
i que estem junts tota l’eternitat.
Em dones força per superar els obstacles,
em dones força per creuar l’oceà.
Soc tan fort quan dintre meu et sento,
em dones força per sempre et vull amb mi.
Em dones força per superar els obstacles,
em dones força per creuar l’oceà.
Soc tan fort quan dintre meu et sento,
em dones força per sempre et vull amb mi,
em dones força per sempre et vull amb mi.
When I am down and oh, my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
There is no life, no life without its hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But when you come and I am filled with wonder
Sometimes I think I glimpse eternity
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up to more than I can be