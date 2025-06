Cuando hables con él,

dile que me viste, que le mando un hola,

que aunque no sé bien lo que esté haciendo ahora,

yo, de corazón, espero que esté bien.

Cuando hables con él,

déjale saber que aunque estuve un tiempo con otra persona,

ya no estoy con él y no me siento sola,

y dile que de vez en cuando pienso en él.

Cuando hables con él,

pero no le cuentes todo,

que no le quiero hacer daño,

porque a su lado viví mis mejores años.

Cuando hables con él,

porfa, dile todo lo que estoy sintiendo,

que aunque pasen años, yo lo llevo dentro,

que lo echo de menos, que lo quiero ver.

Y cuando hables con él,

dile que, en la noche, a veces me arrepiento.

Yo sé que dejarlo fue una estupidez,

cómo lo siento, yo me estoy muriendo por hablar con él.

Para decirle que aunque yo sé que no fue perfecto,

el primer amor tiene esos efectos que no se olvidan,

pero se olvida lo que te dolió,

que me perdone por las canciones, la música también se equivoca.

Porque tus ojos azules me volvían loca,

