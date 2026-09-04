Entretén-me

Soc un purista, un caçador d’emocions destil·lades / ​i tinc una idea bastant clara / de com hem de fer les coses

Piano Piano
Autor
Guillem Gisbert
Guillem Gisbert

Guillem Gisbert el 13 de novembre publicarà el seu segon disc en solitari. Aquí en teniu el primer avançament:

Vull dir-ho ara,
que si no després les coses es compliquen.
He vingut desacomplexadament i gairebé
exclusivament pel drama.
Soc un purista, un caçador d’emocions destil·lades
i tinc una idea bastant clara
de com hem de fer les coses.
No m’interessa la tècnica,
menyspreo els processos,
mai vaig llegir-me un llibret d’instruccions,
–quan la vida no va m’atabalo
i em poso a pitjar botons.
Així que no presumeixis,
lluny ja queda el temps
en què ens impressionàvem.
Troba un to, una forma
i exposa el teu cas. Parla!
I, sense més preàmbuls,
entretén-me.

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Converses
Guillem Gisbert: «Sento que ja no he de demostrar res a ningú»
Eva Piquer

Prou de mandrejar,
entra en acció,
emergeix enmig
del tedi i de la pol·lució.
Porta’m el so
que faci vibrar
l’aire de casa i
m’exciti el timpà.
Entretén-me!

Obre amb ta veu
un espai segur.
Baixarà el volum del món,
t’escoltaré només a tu,
i el teu discurs
urgent i modern
que em frenarà
el monòleg intern.
Entretén-me!

Orador subtil,
gran conferenciant,
ja no puc seguir tot sol,
requereixo els teus encants.
Treu-me ja d’aquí,
no puc respirar,
porta el teu quadern de trucs
i accelera el pas, que ja
no vull sentir-me així!
Ja no vull sentir-me així!
Ja no vull sentir-me així!
Ja no vull sentir-me així.

No cal que siguem
amics per sempre.
No cal que m’entenguis,
entretén-me!
No em donis un sostre,
ni sopa calenta.
No em consolis,
no em toquis…
Entretén-me.

Entretén-me!

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Piano
El meu amor se n'ha anat de vacances
Catorze

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Publicació: 04 de setembre de 2026 a les 14:03
Modificació: 04 de setembre de 2026 a les 14:07
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