Guillem Gisbert el 13 de novembre publicarà el seu segon disc en solitari. Aquí en teniu el primer avançament:
Vull dir-ho ara,
que si no després les coses es compliquen.
He vingut desacomplexadament i gairebé
exclusivament pel drama.
Soc un purista, un caçador d’emocions destil·lades
i tinc una idea bastant clara
de com hem de fer les coses.
No m’interessa la tècnica,
menyspreo els processos,
mai vaig llegir-me un llibret d’instruccions,
–quan la vida no va m’atabalo
i em poso a pitjar botons.
Així que no presumeixis,
lluny ja queda el temps
en què ens impressionàvem.
Troba un to, una forma
i exposa el teu cas. Parla!
I, sense més preàmbuls,
entretén-me.
Prou de mandrejar,
entra en acció,
emergeix enmig
del tedi i de la pol·lució.
Porta’m el so
que faci vibrar
l’aire de casa i
m’exciti el timpà.
Entretén-me!
Obre amb ta veu
un espai segur.
Baixarà el volum del món,
t’escoltaré només a tu,
i el teu discurs
urgent i modern
que em frenarà
el monòleg intern.
Entretén-me!
Orador subtil,
gran conferenciant,
ja no puc seguir tot sol,
requereixo els teus encants.
Treu-me ja d’aquí,
no puc respirar,
porta el teu quadern de trucs
i accelera el pas, que ja
no vull sentir-me així!
Ja no vull sentir-me així!
Ja no vull sentir-me així!
Ja no vull sentir-me així.
No cal que siguem
amics per sempre.
No cal que m’entenguis,
entretén-me!
No em donis un sostre,
ni sopa calenta.
No em consolis,
no em toquis…
Entretén-me.
Entretén-me!