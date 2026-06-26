Era això!

Sempre volem massa i necessitem poc.

Piano Piano
Autor
The Tyets
The Tyets

La cançó de l'estiu de The Tyets sona així:

Perduts a una masia enmig dels gira-sols,
una taula ben llarga i els amics a prop
era això, era això,
sempre volem massa i necessitem poc.

És el teu estiu
Piano
És el teu estiu
Catorze

Amb un vi natural, amb un Viña del Mar,
mentre hi sigueu vosaltres a mi m’és igual,
i eternes les converses que allarguem fins tard
i ens queda clar

que era això, era això,
sempre volem massa i necessitem poc.
Era això, era això,
tot el que buscava, ho tenia ben a prop.

Tot i que els anys ens passin,
que per sempre ens seguim veient,
que puguem fer-ho fàcil,
i que hi siguem tots l’any vinent.

Tot i que els anys ens passin,
que per sempre ens seguim veient,
que puguem fer-ho fàcil,
i que hi siguem tots l’any vinent.

Era això!
Sempre volem massa i necessitem poc.
Era això, era això,
tot el que buscava, ho tenia ben a prop.
Tot el que buscava, ho tenia ben a prop.

Fa temps que espero i crec que he encertat el camí,
i m’accelero cada cop que em diuen de fer un pla així.

Fa temps que espero i crec que he encertat el camí,
i m’accelero cada cop que penso que era això.

Era això, era això,
sempre volem massa i necessitem poc.
Era això, era això,
tot el que buscava, ho tenia ben a prop.

Cultura contra la repressió
Piano
Coti x coti amb la Dharma
Catorze

La música de Catorze. Amb cançons, peces sobre músics i tot allò que sona d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme.

Data de publicació: 26 de juny de 2026
Última modificació: 26 de juny de 2026
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