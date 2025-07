El cantant, actor i productor de televisió Toni Cruz va néixer a Girona el 14 de juliol de 1946 i ha mort als 78 anys l'11 de juliol de 2025. De jove va viure a Canet de Mar, on va conèixer Josep Maria Mainat, amb qui compartia el plaer per la música. El 1968, amb Miquel Àngel Pasqual, van fundar La Trinca, un trio que va triomfar arreu del territori i que va ser la banda sonora de tota una generació.

El corsé no està de moda,

la cotilla va de baixa,

per això els fabricants de faixes

de la indústria nacional

convoquen per la "tablilla"

al gremi de la cotilla:

dimecres a dos quarts d'onze,

assemblea general.

La faixa,

la faixa està de rebaixa.

No se'ls veu gaire optimistes

a aquells fabricants de faixes,

altrament dits, faixistes.

S'inaugura la reunió

i és tan gran l'esverament

que, per calmar l'assemblea,

així parla el president:

clients de tota la vida,

ara ens estan fent el salt,

no s'exporta cap cotilla

ni a Grècia ni a Portugal.



Que tant acostar-se a Europa!

que tant canviar de jaquetes!

Si no vetllem el negoci,

anirem a fer punyetes.

Doncs fent números he vist

que si segueix anant de baixa,

caldrà tornar a dir al país

o faixa o caixa!



La faixa,

la faixa està de rebaixa.

No se'ls veu gaire optimistes

a aquells fabricants de faixes,

altrament dits, faixistes.



Continuant la reunió

es llegeix una "octavilla",

que en contra de la cotilla

ha llançat l'oposició.

On hi ha escrit: "Companys, la faixa

ens oprimeix i ens domina,

cal cremar totes les faixes

i als feixistes de propina."



Deu cauen sota la taula,

víctimes d'un cobriment,

mig histèrics els que queden

canten exaltadament:

"Tres días hay en el año

que relucen más que el sol:

Jueves Santo, Corpus Christi

i el dia de la Ascensión."



Faixistes,

no busqueu més solucions,

sabeu de fonts fidedignes

que la culta és dels maçons

i dels jueus malignes.

Faixistes,

sou del món occidental,

reserva espiritual, sota el mantell protector

de la Santa Inquisició.