Si Antonio Flores va dedicar una cançó a la seva filla, Alba, ara ella li ha dedicar una a ell. Es titula Flores para Antonio, és el tema principal del documental amb què ha homenatjat el seu pare, i ha estat reconeguda amb el Goya a la Millor Cançó Original. En rebre el premi, Alba Flores ha definit aquesta cançó com una catarsi i una sanació (el seu pare va morir quan ella només tenia vuit anys). I ha agraït el suport de Sílvia Pérez Cruz, amb qui ha creat aquest tema. De fet, neix d'un record: d'un vídeo en què l'Alba, ben menuda, i el seu pare comencen a improvisar una cançó. Aquell petit moment (que en el següent vídeo podreu veure) dècades després ha estat la llavor d'aquesta cançó:

Una flor siempre es bonita,

puede ser un gran jardín,

lleno de flores que crecen solo para ti.

Ahora calla y se marchita

desde que no estás aquí,

llena de escarcha;

nos dejaron sin abril.

De una flor nace la otra,

no se muere, sigue ahí.

Pasa el tiempo, luego brota,

la vida vuelve a salir.

Yo le digo que no, no, no,

que no le haga eso.

Yo le digo que no, no, no, no.

Pero yo le digo que no, no, no, no,

que no le haga eso.

Yo le digo que no, no, no, no,

buscando la puerta de ayer.

Y esa flor ya no es la misma

(no, no, no).

Ha perdido su raíz,

busca la puerta donde estaba su jardín.

De una flor nace la otra,

no se muere, sigue ahí.

Pasa el tiempo, luego brota;

la vida vuelve a salir.

Pero yo le digo que no, no, no,

que no le haga eso.

Pero yo le digo que no, no, no, no.

Pero yo le digo que no, no, no, no,

que no le haga eso.

Yo le digo que no, no, no, no,

buscando…

(Búscalo, búscalo).