Joan Dausà ha publicat Immortals amb la col·laboració d'Antonio Orozco:
Empassa't la clau
i amaga't amb mi
sota el llençol.
Guarda els segons,
congela els records,
ara som immortals.
I això no ho havíem previst.
Queda't aquí,
abans que se n'adonin.
Queda't amb mi,
abans que tot exploti.
Quedem-nos al llit,
provem de dormir
fins que el sol ens trobi.
I si tornen els crits,
amor, no tinguis por.
Ara som immortals.
I això no ho havíem previst.
Queda't aquí,
i abans que se n'adonin.
Queda't amb mi,
abans que tot exploti.