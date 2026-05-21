La cantant manresana Sara Roy ha fet la versió catalana de La Perla i sona així:
Hola, lladre de pau,
camp de mines per la meva sensibilitat.
Playboy, un campió,
gasta els diners i també els que no.
Ell és tan encantador,
estrella de la desraó,
és un miratge,
medalla olímpica d'or al més cabró,
i tens el podi a la gran desil·lusió.
La decepció nacional,
trencacors a nivell emocional,
un terrorista emocional,
el desastre mundial més gran.
És una perla,
ningú se'n refia,
una perla de poc confiar.
El rei de la 13/14,
no sap el que és cotitzar.
Ell és el centre del món
i la resta li és tot igual.
Per fi vas a teràpia,
vas al psicòleg i també al psiquiatre.
Però de què et serveix,
si dius més mentides del que parles.
Et faran un monument a la deshonestedat.