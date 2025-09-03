Mai trobaràs

Autor
Sopa de Cabra
Sopa de Cabra

No estàs farta d'esperar,
sempre aguantant aquesta farola,
amb pluja, neu, amb vent i fred,
sempre amb la mateixa postura.

Jo ja en tinc prou d'aquest color,
busca't un geni que et comprengui.
Podríem dir que en aquest moment
no funciona la conjuntura.

Has tirat el temps per la finestra,
i ara princesa, on aniràs?
Mira't als ulls, posa els peus a terra,
pren el que tinguis al teu costat.

Perquè mai trobaràs el teu príncep blau,
mai trobaràs el teu príncep blau.

Fes un creuer o un viatge llarg,
medita un temps a la muntanya,
que l'aire pur sempre va bé
i clarifica les idees.

Jo ja no entenc el teu patiment,
ja sé que ningú t'estima,
però què hi farem si aquest govern
no havia prevista la teva crisi.

Has tirat el temps per la finestra
i ara, princesa, on aniràs?
Mira't als ulls, posa els peus a terra,
pren el que tinguis al teu costat.

Perquè mai trobaràs el teu príncep blau,
mai trobaràs el teu príncep blau.

Mai trobaràs el teu príncep blau,
mai trobaràs el teu príncep blau.

Has tirat el temps per la finestra,
i ara princesa, on aniràs?
Mira't als ulls, posa els peus a terra,
pren el que tinguis al teu costat.

Perquè mai trobaràs el teu príncep blau
mai trobaràs el teu príncep blau.

