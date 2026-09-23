No hay tanto pan

Es indecente y es indecente, / gente sin casa y casa sin gente

Piano Piano
Autor
Sílvia Pérez Cruz
Sílvia Pérez Cruz

Sílvia Pérez Cruz va publicar No hay tanto pan el 2016, en el disc Domus. La cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Cerca de tu casa, dirigida per Eduard Cortés, que denunciava els desnonaments i la crisi de l’habitatge. Us oferim el vídeo en què en canta un fragment als Premis Goya de 2017, després de guanyar el Goya a millor cançó per Ai, ai, ai. I també us convidem a escoltar-ne la cançó sencera:

Hay un gallo que llora y que grita,
despierta, despierta; despierta, despierta prudente,
que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita.
Qué suerte la tuya, tan cruda y maldita.

Reza de día, de noche y no almuerza,
se cree mala madre y también mala hija
¿Dónde está la suerte, la mía poquita?
Alguien se lo da y después se lo quita.

No hay tanto pan, pan, pan.

Unos son grandes y otros valientes,
unos traicionan y otros son fuertes.
Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia,
Tomás, Martín, Juan, Luna, Pablo y Cristina.

Que esta gran culpa no es tuya ni mía,
mentiras, sonrisas y amapolas.
Discursos, periódicos, banqueros y trileros,
canciones, monos y pistolas,
bolsos, confetis, cruceros y puteros,
te roban y te gritan,
y lo que no tienes, también te lo quitan.

No hay tanto pan, pan, pan.

Es indecente y es indecente,
gente sin casa y casa sin gente.
Es indecente, casa sin gente,
No hay tanto pan, 
no no hay.

No hay tanto pan.

Jaume Sisa i Guillermina Motta cantant "Qualsevol nit pot sortir el sol" al programa "La hora de Guillermina Motta", TVE, 1976.
Piano
Qualsevol nit pot sortir el sol (amb Guillermina Motta)
Catorze

La música de Catorze. Amb cançons, peces sobre músics i tot allò que sona d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme.

Heart
Desa la publicació
Publicació: 23 de setembre de 2026 a les 21:57
Modificació: 23 de setembre de 2026 a les 22:01
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi