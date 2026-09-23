Sílvia Pérez Cruz va publicar No hay tanto pan el 2016, en el disc Domus. La cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Cerca de tu casa, dirigida per Eduard Cortés, que denunciava els desnonaments i la crisi de l’habitatge. Us oferim el vídeo en què en canta un fragment als Premis Goya de 2017, després de guanyar el Goya a millor cançó per Ai, ai, ai. I també us convidem a escoltar-ne la cançó sencera:

Hay un gallo que llora y que grita,

despierta, despierta; despierta, despierta prudente,

que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita.

Qué suerte la tuya, tan cruda y maldita.

Reza de día, de noche y no almuerza,

se cree mala madre y también mala hija

¿Dónde está la suerte, la mía poquita?

Alguien se lo da y después se lo quita.

No hay tanto pan, pan, pan.

Unos son grandes y otros valientes,

unos traicionan y otros son fuertes.

Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia,

Tomás, Martín, Juan, Luna, Pablo y Cristina.

Que esta gran culpa no es tuya ni mía,

mentiras, sonrisas y amapolas.

Discursos, periódicos, banqueros y trileros,

canciones, monos y pistolas,

bolsos, confetis, cruceros y puteros,

te roban y te gritan,

y lo que no tienes, también te lo quitan.

No hay tanto pan, pan, pan.

Es indecente y es indecente,

gente sin casa y casa sin gente.

Es indecente, casa sin gente,

No hay tanto pan,

no no hay.

No hay tanto pan.