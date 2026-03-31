Oxitocina

Autor
Joan Miquel Oliver
Oxitocina és el single amb què Joan Miquel Oliver ha avançat el seu nou disc, que es publicarà el 30 d'abril. Us convidem a escoltar-lo aquí:

Corren ses formigues a gratacels,
ciment, varilles i cable d’acer.
Fas olor de gofre i de mel,
badalles, me mires, planta cent.

I el cel net i uniforme,
res no el tapa i res no li fa ombra,
sa teva cara, to d’oliva,
tenc una pujada d’oxitocina.

Ses arrues com llaurades des teus iris,
lenta, càlida i benigna és sa claror des sol,
es relleu d’alguna antiga i ja integrada cicatriu,
es teu cutis té sa marca des pleg d’un llençol.

Un avió de tant en tant mos fa un eclipse,
és un antiflaix, un lapse molt escàs de temps,
mir enfora i cerc on són es punts de fuga,
on apunten ses arestes i on acaben es carrers.

Redacció
Data de publicació: 31 de març de 2026
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi