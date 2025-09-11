Per la Diada, Els Catarres han publicat una versió de País estrany amb la col·laboració de Roger Mas i Lluís Llach:
Aquest país estrany és tan petit
i alhora és tan gran,
i encara que ningú et coneix o entén del tot,
jo no he trobat al món un lloc millor.
I aquesta llengua estranya
és tan tossuda i no es resigna a ser oblidada,
ets filla i mare, ets germana i confident
la ploma amb la que escric els meus anhels.
I no sempre ens en sortim,
no sempre fem el cim,
però malgrat tot seguim.
És el meu petit trosset de terra
en la victòria i també en la derrota,
i sé que em trencaràs el cor
però et seguiré estimant
fins que em porti la mort.
És el meu petit trosset de vida,
els que han vessat la sang aquí ens miren,
i no, no parlo de l'orgull,
no parlo de l'honor,
jo parlo de l'amor.
I no sempre ens en sortim,
no sempre fem el cim,
però malgrat tot seguim.