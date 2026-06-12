Joan Dausà, a petició de les seves filles i amb la col·laboració de Mama Dousha, ha publicat aquesta cançó:
Peus a la sorra i el mar,
jo amb un mojito, de fons Mama Dousha sonant.
Noto que em toques el braç,
rius tremenda i em dius que el Marcel t’ha mullat.
I no sé quan ni com
la cantarem, la ballarem.
Julieta, que t’has mullat la samarreta,
posa’t al sol una estoneta,
Julieta, Julieta, Julieta,
(passa’m la tovallola).
S’omple la platja de cop,
es posa a punxar una dj que ho peta molt fort.
Tu al marge del món corres vestida fins l’aigua,
i t’envio un petó.
I no sé quan ni com
la cantarem, la ballarem.
Julieta, que t’has mullat la samarreta,
posa’t al sol una estoneta,
Julieta, Julieta, Julieta.
Papi, posa-la al disc,
que saps q et falta un hit.
La posarem, la cantarem, la ballarem,
Julieta, que t’has mullat la samarreta,
posa’t al sol una estoneta,
Julieta, Julieta, Julieta.
Amb la teva germaneta,
(Valentina, porta l’ukelele!).