Parlant-me de tu

Si vols present, t'ompliré de carícies, / si vols records, t'oferiré els més bells, / si vols futur, t'ompliré d'esperances

Piano Piano
Autor
Raimon
Raimon

Raimon va néixer a Xàtiva el 2 de desembre de 1940. Us oferim una de les cançons que va cantar en el seu darrer concert (celebrat el maig del 2017 al Palau de la Música):

Tots els colors de la terra i de l'aigua,
que són suaus en aquesta hora incerta,
i aquests ocells que van de branca en branca,
i el sol ixent i la llum que em desperta
van parlant-me de tu,
van parlant-me de tu.

"He deixat ma mare", una cançó de Raimon
Piano
He deixat ma mare
Redacció

Si vols present, t'ompliré de carícies,
si vols records, t'oferiré els més bells,
si vols futur, t'ompliré d'esperances,
vull viure el temps ben acordat amb tu.

La mar de blau, per moments tan ombrosa,
la mar de verd, tan bella i perillosa,
la mar de gris, que es vol majestuosa,
la mar d'acer, tan entremaliosa,
va dient-me el teu nom,
va dient-me el teu nom.

Si vols present, t'ompliré de carícies,
si vols records, t'oferiré els més bells,
si vols futur, t'ompliré d'esperances,
vull viure el temps ben acordat amb tu.

Tots els colors de la terra i de l'aigua
que són suaus en aquesta hora incerta,
i el sol ponent d'aquest dia que es cansa,
i el vent llebeig que ha vingut a la tarda,
van dient-me el teu nom,
van parlant-me de tu.

1200_1490901435DSC01322
Més que paraules
Raimon: «No ens penedim mai d'haver estat valents»
Gemma Ventura Farré
Data de publicació: 02 de desembre de 2025
Última modificació: 02 de desembre de 2025
Subscriu-te al nostre butlletí
Subscriu-te al butlletí de Catorze i estigues al dia de les últimes novetats
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi
Dona suport a Catorze
Catorze és una plataforma de creació i difusió cultural, en positiu i en català. Si t'agrada el que fem, ajuda'ns a continuar.
Dona suport a Catorze