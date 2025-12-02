Raimon va néixer a Xàtiva el 2 de desembre de 1940. Us oferim una de les cançons que va cantar en el seu darrer concert (celebrat el maig del 2017 al Palau de la Música):
Tots els colors de la terra i de l'aigua,
que són suaus en aquesta hora incerta,
i aquests ocells que van de branca en branca,
i el sol ixent i la llum que em desperta
van parlant-me de tu,
van parlant-me de tu.
Si vols present, t'ompliré de carícies,
si vols records, t'oferiré els més bells,
si vols futur, t'ompliré d'esperances,
vull viure el temps ben acordat amb tu.
La mar de blau, per moments tan ombrosa,
la mar de verd, tan bella i perillosa,
la mar de gris, que es vol majestuosa,
la mar d'acer, tan entremaliosa,
va dient-me el teu nom,
va dient-me el teu nom.
Si vols present, t'ompliré de carícies,
si vols records, t'oferiré els més bells,
si vols futur, t'ompliré d'esperances,
vull viure el temps ben acordat amb tu.
Tots els colors de la terra i de l'aigua
que són suaus en aquesta hora incerta,
i el sol ponent d'aquest dia que es cansa,
i el vent llebeig que ha vingut a la tarda,
van dient-me el teu nom,
van parlant-me de tu.