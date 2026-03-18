Rosalía ha estrenat la gira del seu nou disc, Lux, a Lió amb una proposta escènica de gran força visual. La coreografia, creada per Dimitris Papaioannou, explora el cos com si fos matèria escultòrica. Un dels moments més impactants del concert ha arribat amb La Perla: els guants blancs dels ballarins han envoltat la cantant, creant formes que evoquen icones com la Venus de Milo, Rita Hayworth a Gilda o figures d’imatgeria religiosa com la Mare de Déu de Lourdes.

Hola, ladrón de paz,

campo de minas para mi sensibilidad,

Playboy, un campeón,

gasta el dinero que tiene y también el que no.

Él es tan encantador, estrella de la sinrazón,

un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón,

tienes el podio de la gran desilusión.

La decepción local, rompecorazones nacional,

un terrorista emocional, el mayor desastre mundial.

Es una perla, nadie se fía,

es una perla, una de mucha cuida'o.

El rey de la 13-14, no sabe lo que es cotizar,

él es el centro del mundo

y ya después ¿lo demás qué más dará?

Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra,

¿pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas?

Te harán un monumento a la deshonestidad.

No me das pena, quien queda contigo se drena,

siempre se autoinvita, si puede vive en casa ajena.

Red flag andante, tremendo desastre

Dirá que no fue él, que fue su doppelgänger.

(Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono)

(Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?)

Nunca le prestes na', no lo devolverá,

ser bala perdida es su especialidad.

La lealtad y la fidelidad

es un idioma que nunca entenderá,

su masterpiece, su colección de bras,

si le pides ayuda desaparecerá.

La decepción local, rompecorazones nacional,

un terrorista emocional, el mayor desastre mundial.

Es una perla, nadie se fía,

es una perla, una de mucho cuida'o.