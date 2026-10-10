El primer concert d'Oques Grasses

"Jo treballava d'electricista", explicava Josep Montero en aquesta entrevista que li va fer Gemma Ventura. "Primer treballava amb ferro i després vaig estar fent cadires de dentista. Cada dia era el mateix. I quan vaig començar a tocar la guitarra i a explicar coses i vaig veure que a la gent li arribava una mica, vaig agafar una mica de confiança i vaig plegar de treballar. Vaig dir que faria cançons meves i que, al cap de dos anys, faria concerts i estudiaria per ser mestre de música. Tots reien."
Qui li hagués dit que, anys més tard, tindria un grup amb què ompliria quatre nits l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Amb més d’una dècada de trajectòria, Oques Grasses s’ha convertit en un dels grups més estimats i escoltats dels Països Catalans: acumulen més de 500 milions de reproduccions a Spotify, han publicat sis discos i tenen tres àlbums certificats amb disc d’or. Però, ¿com va començar tot plegat? Us oferim un dels primers enregistraments de la banda: era l'agost del 2010 i, davant d’un grup d’amics, feien aquest petit concert a la sala Oxigen (mas Les Comes):