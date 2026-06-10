Si el rei vol corona,
corona li darem.
Si el rei vol corona,
corona li darem.
Fa tres segles que els Borbons
pretenen ser els nostres reis,
ignorant fins a quin punt
arrivbm a passar d'ells.
Però si insisteixen gaire
amb aquesta obsessió,
els mostrarem nostra debilitat
pel tall rodó.
Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem,
que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.
Si el rei vol corona,
corona li darem.
Si el rei vol corona,
corona li darem.
I és que no és gaire agradable
veure passejar pel món
un que et representa
que és més tou que un tall de llom.
Quan el món veu el figura
que tenim per compressor
més que solidaritat,
despertem compassió.
Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem,
que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.
S'explica que a Catalunya,
en temps de Felip V,
va prohibir totes les armes
fins i tot els ganivets.
Tots els ganivets de cuina
i a la taula ben lligats,
perquè no fóssin ximplets,
perquè no fóssin gosats,
perquè no fóssin gosats,
perquè no fóssin ximplets.
Per salvar el coll i la pava,
els soldats espanyolets.
Però ara això s'acaba,
han avisat els esmolets.
Que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem,
que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.
Si el rei vol corona,
corona li darem,
que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.
Si el rei vol corona,
corona li darem,
que vingui a Barcelona
i el coll li tallarem.