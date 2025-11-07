Rosalía ha publicat el seu nou disc, Lux, d'aire religiós i espiritual. Us oferim la cançó que canta amb l'Escolania de Montserrat:

Dicen que si vieras pasar

a tu lado la muerte,

en la Mercedes, la que es alargá’,

te da buena suerte.

Todos habéis venido,

hasta mis enemigos

hoy lloran.

Tírame magnolias.

Tírame magnolias.

Tírame magnolias.

Tírame magnolias.

Sobre mi ataúd, KTMs quemando rueda,

lágrimas y gomas, se derrite la madera,

gasolina y vino tinto, puros y chocolates,

bailando con amor encima de mi cadáver.

Hoy se derrocha,

burlando la suerte,

y lo que no hice en vida

lo hacéis en mi muerte.

Tírame magnolias.

Algún que otro navajazo me he llevado de la vida,

ella a mí me desarmó y yo la estoy agradecida,

y lanzará azúcar moreno sobre mi ataúd,

quedaros despiertos hasta que vuelva otra vez la luz.

Promete que me protegerás,

a mí y a mi nombre en mi ausencia.

Yo, que vengo de las estrellas,

hoy, me convierto en polvo,

pa' volver con ellas.